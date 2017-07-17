Парковка в Раменском и Жуковском в Подмосковье будет ограничена из-за авиасалона МАКС

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти запретят парковку на части улиц Раменского и Жуковского в Московской области, а также на подъезде к Жуковскому со стороны трассы М-5 "Урал" из-за проведения Международного авиакосмического салона МАКС. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в понедельник.
"Также в период проведения мероприятия будет запрещена остановка транспортных средств с 06:00 до 22:00 мск на автодорогах: г. Жуковский "Островцы - Верея" (0-4,9 км), "Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от М-5 "Урал" (0-6,6 км), г. Раменское - ул. Электрификации (0-2,3 км), ул. Гагарина (0-1,7 км) и ул. Алексея Перелета (0-0,9 км) в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Также движение по улице Жуковского с 21 по 23 июля с 06:00 до 22:00 мск станет односторонним в сторону платформы "Отдых" для "оптимизации дорожного движения", отметили в региональном Минтрансе.
Ранее ТАСС сообщал, что из-за проведения МАКС-2017 с 18 по 23 июля перекроют проезд к городу Жуковскому с трассы М-5 "Урал"
Движение автомобилей также будет ограничено на участках дорог "Москва - Жуковский" в Раменском районе, с 32 по 35 километр и "Москва - Жуковский - аэропорт Быково", с 0 по 4 километр в сторону Жуковского.
Кроме того, перекроют некоторые улицы в самом Жуковском: улицы Гагарина, Чкалова, Жуковского, Туполева, Горького, а также Праволинейную, Кооперативную, Мичурина, Мясищева, Дугина, Дзержинского. В Раменском ограничения затронут улицу Электрификации и круговое движение в сторону города Жуковский.
МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля, на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. Организаторами авиасалона выступают Министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация "Ростех", официальным устроителем является ОАО "Авиасалон".
На начало июня зарезервировано более 95% выставочных площадей, подтверждено участие более 770 компаний, представляющих 30 стран мира. В летной программе примут участие 84 воздушных судна, свое мастерство покажут восемь пилотажных групп.