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"Гринпис": "лесная амнистия" может привести к уничтожению 25% лесов ближнего Подмосковья

Москва Московская область
20 июля, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

В организации считают, что законопроект приведет к выводу из лесного фонда земель, не поставленных на кадастровый учет

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вступление в силу "лесной амнистии", по оценкам "Гринпис", может привести к потере четверти лесов между МКАДом и Московским малым кольцом, сообщили в четверг в пресс-службе природоохранной организации.

"До половины лесов ближнего Подмосковья могут быть уничтожены из-за "лесной амнистии". Законопроект "прощает" любые случаи захвата лесных земель, если эти участки включены в кадастр не как земли лесного фонда. По оценкам Гринпис, 25% лесов между Московским малым кольцом и МКАДом будут гарантированно потеряны", - говорится в сообщении.

В организации опасаются, что "лесная амнистия" приведет к выводу земель, не поставленных на кадастровый учет, из лесного фонда с последующей застройкой.

"По оценкам "Гринпис России", сделанным по данным Публичной кадастровой карты и карты лесного покрова Мэрилендского университета, гарантированно в зону уничтожения попадают 25% лесов ближнего Подмосковья без учета Новой Москвы. Еще 31% лесов вообще не поставлены на кадастровый учет, но после принятия "лесной амнистии" их будет легче отнести к землям, не предназначенным для леса, и застроить", - добавили в пресс-службе.

Законопроект о "лесной амнистии" был подготовлен Министерством экономического развития РФ и, по замыслу разработчиков, должен устранить случаи, когда одни и те же участки земли внесены одновременно и в Государственный лесной реестр, и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН). В настоящий момент общая площадь таких пересечений составляет около 1,7 млн га.

В нынешней редакции законопроекта предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре. 24 мая Госдума приняла проект закона в первом чтении.

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