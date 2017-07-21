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Мособлдума предлагает запретить юридическому лицу быть контрагентом при заключении ДДУ

Москва Московская область
21 июля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Данная мера призвана исключить появление новых обманутых дольщиков в Подмосковье

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутат Мособлдумы предлагает внести поправки в 214 ФЗ, которые бы запретили юридическому лицу стать контрагентом при заключении договоров долевого участия (ДДУ), данные поправки необходимы для того, чтобы исключить появление обманутых дольщиков. Об этом сообщил в пятницу в рамках заседания рабочей группы по решению проблемы обманутых дольщиков Подмосковья председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

"С 2006 года способы обмана граждан не изменились: как только в договоре долевого участия появляется юридическое лицо, которое на много миллиардов рублей без оплаты получает квартиры, жди проблем. Поэтому мы предлагаем 214-м федеральным законом запретить в принципе контрагентом по договорам долевого участия быть юридическому лицу", - сказал Коханый.

Кроме того, депутат в качестве альтернативы предлагает ввести запрет на уступки юридическому лицу при регистрации в Росреестре.

Ранее заместитель министра Стройкомплекса Московской области Евгения Соколова сообщила, что власти региона намерены подготовить дорожные карты по решению проблем долгостроев, которые строятся с долевым участием.

Обманутые дольщики Подмосковья

В 2012 году в Подмосковье было 108 проблемных объектов и более 18 тысяч обманутых дольщиков. Начиная с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 площадок с более чем 6 тысячами обманутыми дольщиками. В регионе насчитывается около 5 тысяч обманутых дольщиков и 25 проблемных объектов. В анти-рейтинге регионов РФ по количеству обманутых дольщиков Московская область занимает 7 место.

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