Систему раздельного сбора мусора внедрят в Подмосковье ко второму полугодию 2018 года

ДУБНА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены ко второму полугодию 2018 года внедрить на территории региона систему двухконтейнерного раздельного сбора мусора. В 13 пилотных муниципалитетах данная система заработает к декабрю 2017 года, сообщил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

"В декабре раздельный сбор мусора должен быть реализован в каждом из 13 пилотных муниципалитетов", - сказал Коган, уточнив, что в пилотные муниципалитеты входят Волоколамск, Красногорск, Солнечногорск, Химки, Дубна, Мытищи, Ивантеевка, Ногинск, Балашиха, Шатура, Домодедово, Озеры и Подольск.

"Приятно радует Шатура, Ногинск, неплохо дела обстоят в Химках, там уже достаточно серьезно подготовились к этому проекту. Но по другим муниципалитетам еще стоит серьезно поработать, они отстают от графика. Задача по каждому муниципалитету наверстать темп", - подчеркнул министр.

Он добавил, что пилотный проект по раздельному сбору мусора, который планируется реализовать в 13 муниципалитетах региона, позволит учесть все плюсы и минусы этой программы. "Во всем Подмосковье мы планируем начинать внедрять раздельный сбор мусора во второй половине 2018 года", - уточнил чиновник.

По словам министра, сбор мусора будет происходить на основе двухконтейнерной системы, цветовая гамма которых будет выполнена в едином стиле во всем регионе.

В контейнер синего цвета будет собираться так называемый сухой мусор, который можно переработать - бумага, картон, стекло, железо, пластик, а в серый - пищевые отходы. "Если мы реализуем эту программу, то на 15% уменьшим объем собираемых отходов", - отметил Коган.

По оценке Когана, в переработке отходов Подмосковье отстает от европейских стран на 15 лет. "В Европе в 2007 году средний показатель переработки отходов был 47%, 53% шло на полигоны. У нас сегодня 3% сортируется, 97% захоранивается. Мы планируем через три, максимум через пять лет построить систему, когда более 50% будет перерабатываться, остальное будет захораниваться, если мы через пять лет построим то же самое, что было в 2007 году, отсюда делаем вывод, что мы отстаем на 15 лет", - сказал министр.

Реформа системы обращения с отходами в Подмосковье

Власти Московской области несколько лет назад начали планомерную реформу системы обращения с отходами. Вместо старых полигонов с 2019 года в регионе начнут вводиться в эксплуатацию четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.

Дополнительно к ним власти создадут пять современных площадок при мусороперерабатывающих заводах для складирования обезвреженных отходов - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах. Они будут размещены вдали от мест постоянного проживания людей.

Кроме того, в регионе будут реформировать систему утилизации мусора для того, чтобы справиться с объемом бытовых отходов, которые ежегодно поступают на утилизацию в регион - 11,7 млн тонн. Из них, по данным регионального Минэкологии, 3,8 млн тонн генерирует сама область и 7,9 млн тонн - Москва.

При этом в области осталось 17 полигонов "старого" формата, до конца 2017 года будут закрыты еще два - "Царево" в Пушкинском районе и "Кулаково" в Чеховском районе. Они работают на пределе своей вместимости и будут закрыты в течение двух-трех лет.