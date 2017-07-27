Министр образования: в школах Подмосковья нет острой проблемы курения вейпов

КРАСНОГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Министр образования Московской области Марина Захарова считает, что в подмосковных образовательных учреждениях нет острой проблемы курения электронных сигарет (вейпов). Однако поскольку проблема все-таки существует, министр предлагает решать ее не запретительными, а разъяснительными методами. Об этом Захарова в четверг сообщила журналистам.

Ранее в мае детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова предложила ограничить курение электронных сигарет на территории подмосковных школ через их уставы, чтобы бороться с участившимися случаями, пока соответствующий федеральный законопроект не одобрен в Госдуме.

Министр подтвердила, что проблема курения вейпов в школах есть, однако она не острая. "То, что школьники у нас сегодня курят, это проблема, с которой нужно бороться. Да, такая проблема существует, но нельзя решать проблему в какой-то отдельно взятой школе, в какой-то отдельно взятой области. Это должна быть продуманная, четкая политика", - сказала Захарова, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли проблема вейпов в областных школах и как с ней бороться.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минобразования, данная проблема в Подмосковье не является острой. "Территории всех школ охраняются, есть жесткий контроль. Случаи, когда учеников ловят с вейпами, не участились", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инициатива омбудсмена Мишоновой не обоснованная.

"Если мы будем только запрещать, то мы получим совершенно обратную реакцию, которая объяснима и понятна. Нужно вести очень большую разъяснительную работу, должна быть обязательно социальная реклама, почему это плохо и к чему это приводит", - сказала Захарова. Министр добавила, что на данный момент социальные сети являются самым действенным способом донесения информации до школьников. "Если в сетях люди начнут говорить, почему это [курение вейпов] плохо и зачем это делать не нужно, то это будет самым лучшим законом, который только бы можно было принять, потому что эта информация быстрее дойдет до детей", - подчеркнула она.

Популярность электронных сигарет в России начала расти с 2014 года на фоне вступления в силу основной части Федерального закона № 15-ФЗ о запрете курения обычных сигарет в общественных местах.