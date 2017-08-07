Медведев: мусоросжигающие заводы в Подмосковье должны использовать передовые технологии

ГОРКИ, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости применения самых передовых технологий при создании мусоросжигающих заводов в Московской области. На встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьвым в понедельник глава правительства поднял тему уничтожения бытовых отходов, отметив, что раньше эта проблема решалась одним способом - созданием полигонов. Сейчас они вызывают нарекания людей, которые не хотят жить рядом со свалкой, и эти полигоны нужно либо закрывать, либо рекультивировать, подчеркнул премьер-министр.

"Поэтому использование других технологий, включая мусоросжигающие заводы, несмотря на то, что они дорогие, это интересный и правильный путь, потому что он используется в большинстве европейских стран и позволяет полностью уничтожать бытовые отходы", - отметил Медведев. При этом из-за использования высоких технологий выброс вредных веществ в атмосферу минимизируется, подчеркнул глава правительства.

"Надеюсь, что такого рода технологии будут обеспечены и при создании подобных заводов на территории Московской области, чем занимаетесь вы в кооперации с Ростехом. Потому как, если создавать что-то на эту тему, это должно быть самого высокого технологического уровня. Здесь экономить нельзя именно потому, что речь идет об экологии и той среде, где живут миллионы наших людей", - сказал Медведев.

Воробьев, в свою очередь, заверил премьера, что власти региона понимают степень собственной ответственности в этой сфере.

"В рамках поручения президента мы последовательно закрываем полигоны там, где сегодня уже живут люди. Этим полигонам 50-60 лет, они исчерпали свои лимиты и из 39 полигонов мы на сегодняшний день закрыли 22, еще два - Кулаковский и Царево, это Пушкинский район, закрываем накануне первого сентября, потому что неподалеку находится школа", - сказал Воробьев.

Правительственная программа позволяет осуществлять совместно с Ростехом подготовку к созданию самых современных мусоросжигательных заводов, подчеркнул глава региона. "Это самые современные технологии, которые позволят в абсолютно экологически чистом режиме обеспечить утилизацию мусора", - сказал Воробьев. Участки, где они будут строиться, удалены от населенных пунктов и там люди не живут, заверил он.

На встрече Воробьев также попросил Медведева поддержать включение в госпрограмму работу по рекультивации полигонов на десятилетний период.