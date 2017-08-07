Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: мусоросжигающие заводы в Подмосковье должны использовать передовые технологии

Москва Московская область
7 августа, 13:37 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 7, августа. /ТАСС

Премьер отметил, что экономия на борьбе с мусором недопустима

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости применения самых передовых технологий при создании мусоросжигающих заводов в Московской области. На встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьвым в понедельник глава правительства поднял тему уничтожения бытовых отходов, отметив, что раньше эта проблема решалась одним способом - созданием полигонов. Сейчас они вызывают нарекания людей, которые не хотят жить рядом со свалкой, и эти полигоны нужно либо закрывать, либо рекультивировать, подчеркнул премьер-министр.

"Поэтому использование других технологий, включая мусоросжигающие заводы, несмотря на то, что они дорогие, это интересный и правильный путь, потому что он используется в большинстве европейских стран и позволяет полностью уничтожать бытовые отходы", - отметил Медведев. При этом из-за использования высоких технологий выброс вредных веществ в атмосферу минимизируется, подчеркнул глава правительства.

"Надеюсь, что такого рода технологии будут обеспечены и при создании подобных заводов на территории Московской области, чем занимаетесь вы в кооперации с Ростехом. Потому как, если создавать что-то на эту тему, это должно быть самого высокого технологического уровня. Здесь экономить нельзя именно потому, что речь идет об экологии и той среде, где живут миллионы наших людей", - сказал Медведев.

Смотрите также
Полигон твердых бытовых отходов "Царево"

В Подмосковье проведут повсеместную проверку деятельности мусорных полигонов

Воробьев, в свою очередь, заверил премьера, что власти региона понимают степень собственной ответственности в этой сфере.

"В рамках поручения президента мы последовательно закрываем полигоны там, где сегодня уже живут люди. Этим полигонам 50-60 лет, они исчерпали свои лимиты и из 39 полигонов мы на сегодняшний день закрыли 22, еще два - Кулаковский и Царево, это Пушкинский район, закрываем накануне первого сентября, потому что неподалеку находится школа", - сказал Воробьев.

Правительственная программа позволяет осуществлять совместно с Ростехом подготовку к созданию самых современных мусоросжигательных заводов, подчеркнул глава региона. "Это самые современные технологии, которые позволят в абсолютно экологически чистом режиме обеспечить утилизацию мусора", - сказал Воробьев. Участки, где они будут строиться, удалены от населенных пунктов и там люди не живут, заверил он.

На встрече Воробьев также попросил Медведева поддержать включение в госпрограмму работу по рекультивации полигонов на десятилетний период.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
2
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
3
Лунное затмение. Досье
4
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии
5
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама