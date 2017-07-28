В Подмосковье проведут повсеместную проверку деятельности мусорных полигонов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Власти Подмосковья намерены проверить деятельность организаций, эксплуатирующих мусорные полигоны в Московской области. Об этом сообщила советник министра экологии и природопользования Подмосковья Мария Комкова в ходе заседания рабочей группы в Московской областной думе.

"Все полигоны должны готовиться к тому, что сейчас будут активные проверки. Они (контролирующие органы - прим. ТАСС) в первую очередь проверяют финансовую документацию. Изымаются компьютеры, изымаются документы", - цитирует Комкову пресс-служба Мособлдумы.

В настоящее время всего 17 мусорных полигонов работает на территории Подмосковья, из них два должны быть закрыты до конца 2017 года: "Кулаково" в Чеховском районе и "Царево" в Пушкинском.

Двухконтейнерная система

Власти планомерно закрывают мусорные полигоны в регионе с 2013 года в рамках реформы системы утилизации ТБО в области. Раньше отходы преимущественно захоронялись на полигонах, что привело к созданию крупных свалок вблизи мест постоянного проживания людей. Основная идея новой системы - раздельный сбор и переработка полезных компонентов.

Концепция предполагает сортировку мусора на два бокса. Первый - "сухой" - для вторичных компонентов, пригодных для повторного использования: полимеры, бумага, металл, стекло и прочее. Второй - "мокрый" - для пищевых, растительных отходов и смет от уборки дворовой территории.

Двухконтейнерная система сбора мусора должна быть внедрена повсеместно в Московской области во второй половине 2018 года, сообщил 26 июля министр экологии Подмосковья Александр Коган.

Она позволит снизить долю захоронения мусора в области с 95% до 40% к 2023 году, пояснял ранее региональный Минэкологии. Ежегодно на утилизацию в регион поступают 11,7 млн тонн. Из них 3,8 млн тонн генерирует сама область и 7,9 млн тонн - Москва, по данным ведомства.

Вместо старых полигонов с 2019 года в регионе начнут вводить в эксплуатацию четыре современных мусороперерабатывающих завода с термическим обеззараживанием в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.

Дополнительно к ним власти создадут пять современных площадок при мусороперерабатывающих заводах для складирования обезвреженных отходов - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах. Они будут размещены вдали от мест постоянного проживания людей.