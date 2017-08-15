Светлая сторона охотнадзора Подмосковья

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Сезон охоты на водоплавающую (утки, гуси), болотно-луговую (бекас, дупель), полевую (куропатки, перепела, вяхирь, горлицы) и боровую (рябчик и вальдшнеп) птицу открылся в Московской области 12 августа, сообщил ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин. Корреспондент ТАСС принял участие в одном из рейдов Управления госохотнадзора Минсельхозпрода Московской области по незаконной добыче дичи.

"О! Слышали? Выстрел!" — "Где?" — "По-моему, сзади", — четыре инспектора Госохотнадзора мирно пьют чай и кофе за столом у своего бивака на берегу Оки. Шесть часов утра, солнце уже высоко, рядом — брезентовая палатка на 15 человек, подбитая кольями, и окопанное кострище. На огне закипает вода для ухи, на столе лежат жареная рыба, хлеб, соль и сахар в полиэтиленовых пакетах, стоит банка соленых огурцов. Нет ни пепельницы, ни сигарет, ни алкоголя.

Два отряда инспекторов ушли в рейд в три часа утра. Они вернулись после полудня с девятью протоколами о нарушениях и двумя изъятыми ружьями, проверив охотничьи угодья в Луховицком районе и нескольких смежных с ним.

Последний отряд с корреспондентом ТАСС отправился в рейд около восьми часов утра. Инспекторы залили топливо в один из четырех припаркованных у бивака квадроциклов, завели Chevrolet и поехали в объезд.

Гонки как часть работы

Квадроцикл преодолел проселочную дорогу в прибрежной зоне Оки и выехал на "времянку" — дорогу, выложенную большими бетонными плитами. За ним последовал Chevrolet. На прямом пути 800-кубовый квадроцикл разогнался свыше 60 км/ч. Инспектор за рулем квадроцикла развернул фуражку козырьком назад, чтобы ее не унесло потоком воздуха.

Госохотнадзор Подмосковья хорошо технически оснащен. В 2015 году власти области передали управлению пять квадроциклов, два тепловизора и три квадрокоптера. Инспекторы пользуются GPS-навигаторами, аппаратами ночного видения, снегоходами и скоростными катерами.

Развернуть Инспекторы Госохотнадзора во время рейда © Александра Рыжкова/ТАСС Инспекторы Госохотнадзора во время рейда © Александра Рыжкова/ТАСС

Вся эта техника нужна, чтобы обнаружить охотников в лесах, полях и болотах Московской области и проверить их документы, иногда — догнать пытающихся сбежать браконьеров. "Самые интересные гонки происходят на снегоходах. Но мы стараемся их избегать, потому что мы разобьемся, они разобьются. Но бывает", — сказал начальник Управления госохотнадзора по Московской области Дмитрий Вачугов.

Охотники "за компанию"

Отряд охотнадзора натолкнулся на двух мужчин у старого голубого мотоцикла с коляской. "Охотились?" — "Нет, мы не смогли", — ответил один хмельным голосом. Ни ружей, ни дичи у них с собой нет.

Чуть позже надзор нашел компанию на привале в пролеске. Здесь был припаркован квадроцикл, уазик и фургон, в котором после алкоголя отсыпались несколько охотников. Два ружья висели на дереве, все документы были в порядке. Но ни одной птицы они добыть не смогли, потому что проспали рассвет.

"Алкоголики с ружьем", разовые охотники и охотники "за компанию" — самые многочисленные категории в Московской области, пояснили инспекторы. Именно они чаще всего нарушают правила, потому что не ориентируются ни в них, ни в дичи, заявил Вачугов. "Приходишь к нему, у него дохлая сова: я застрелил какую-то птицу!" — проиллюстрировал он.

Охотничья интеллигенция

Всего в Подмосковье по документам числятся около 200 тыс. охотников, говорит Разин. По словам инспекторов, действительно выезжают на охоту около 50 тыс. "Из этих 50 тыс. и половины нет толковых, дельных охотников", — сказал Вачугов.

Так происходит потому, что сейчас охотничий билет выдают в любом МФЦ в течение пяти дней без какой-либо экзаменации или конкурса, пояснили инспекторы. Сотрудники надзора надеются, что законодатели вернут аттестацию кандидатов в охотники.

Развернуть Вячеслав Майорский демонстрирует изъятое оружие © Александра Рыжкова/ТАСС Вячеслав Майорский демонстрирует изъятое оружие © Александра Рыжкова/ТАСС

"Охотничьей интеллигенцией" инспекторы считают тех, кто почти без техники выслеживает дичь, воспитывает охотничью собаку, умеет работать с подсадной уткой или отлично вабить (подманивать птиц или зверей, подражая их голосу).

Через несколько минут отряд охотнадзора встретил такого интеллигента. На "времянке" остановился светлый фургон, в нем все пространство позади было застелено соломой. На соломе отдыхал полуторагодовалый немецкий дратхаар (порода легавой собаки). Инспекторы и хозяин фургона поздоровались, назвав друг друга по именам, как старые приятели.

Лесной мир теснее городского

"Все нас уже знают по всей области", — объяснил Вачугов. Он служит в Госохотнадзоре с 1993 года, заведующий отделом Управления госохотнадзора по Московской области Михаил Сидорин — с 1987 года. Охотничий мир очень тесный, заявил Вачугов. Человека, как-то связанного с лесом или живущего в сельской местности, можно найти за час, даже если он житель Хабаровска или Камчатки, продолжил он.

Гораздо сложнее разузнать что-то про горожанина. "Звоним директору департамента Хабаровского края. Тот звонит своему охотоведу, охотовед — егерю, который в этой деревне есть. "Знаешь Васю?" — "Васю? Знаю!" — "Ну что он из себя? Чем дышит?" — пояснил Сидорин механизм розыска охотнадзора.

Эта схема недавно помогла привлечь к ответственности жителей Подмосковья, которые без разрешения охотились на уток в Карелии, добавил Вачугов.

Положительные стороны работы

Отряд охотнадзора после короткого рейда развернулся обратно к биваку. Квадроцикл промчался мимо помидоровых и кукурузных полей. Зерно уже было убрано, сено скручено в тюки, на них восседали канюки и высматривали мышей-полевок, крыс и сусликов.

"Костер, общение с природой, хорошая погода — вот светлая сторона нашей работы", — сказал Сидорин. "Когда такого нехорошего сильно прижмешь, в душе-то приятно. Мучителя зверей, гада", — добавил Вачугов. Они вернулись в полевой лагерь и вместе наблюдали за тем, как мышка пыталась попасть в свою нору почти у самого костра охотнадзора.

Развернуть Михаил Сидорин готовит уху для отряда © Александра Рыжкова/ТАСС Михаил Сидорин готовит уху для отряда © Александра Рыжкова/ТАСС

"Мы ее кормим со вчерашнего дня сушками. Эх, норку затоптали! А может, она сушку твою съела, Геннадьевич, целиком и теперь не пролезает?" — рассмеялся Вачугов.

Погони и угрозы перестрелки случались в практике подмосковного охотнадзора, но редко. Инспекторы не относят их к светлой или захватывающей части своей работы.

"Подходит инспектор к пьяным людям. Они агрессивно себя повели, навели на инспектора ствол. Угрожали убийством", — рассказал Вачугов случай примерно двухлетней давности. Все инспекторы охотнадзора вооружены карабинами ближнего боя с боевыми патронами. Но тогда ситуацию удалось сгладить без перестрелки.

Погоня часто теряет смысл из-за того, что нарушители закона владеют снегоходами и квадроциклами, превосходящими по скорости и маневренности технику охотнадзора, рассказали инспекторы. Тогда приходится организовывать засаду на браконьеров. "Просто так гонять их, если техника сильнее, смысла нет. Нужно с поличным брать", — добавил Вачугов.

Сухопутные моряки

Ежедневные поездки на квадроциклах и машинах утомительны, поделился инспектор Вячеслав Майорский. "Ты в день в седле не по хорошей дороге километров 200 проводишь. Поездишь день, два, три на квадрике — на третий уже руки трясутся", — сказал он.

Инспекторы охотнадзора спят по два часа в период активных рейдов, рассказал Вачугов. Они встают в три часа утра и дважды выезжают на патрули на рассвете и закате с одним дневным перерывом. Рейды проходят круглогодично, почти все это время инспекторы живут в полевых лагерях вдалеке от своих семей.

Развернуть Полевой лагерь инспекторов Госохотнадзора © Александра Рыжкова/ТАСС Полевой лагерь инспекторов Госохотнадзора © Александра Рыжкова/ТАСС

"Вахтами меняетесь?" — "Нас 40 человек, с кем мы будем меняться?" — рассмеялся Майорский. Сорок человек — это весь личный состав охотнадзора по Московской области, включая сотрудников управления, которые занимаются документооборотом в офисе службы, пояснил Вачугов.

"Мы те же самые моряки, только сухопутные", — прокомментировал свой образ жизни один из инспекторов. "Как жены терпят такую работу? По молодости всякое бывало. А когда серебряная свадьба прошла — что уже?" — добавил Вачугов.

В чем призвание Госохотнадзора

Человек без призвания не сможет работать в охотнадзоре, добавил Сидорин. "Я считаю, что моя заслуга в том, что здесь еще живут лоси, кабаны, норки и куницы. В 90-х годах в угодьях почти совсем зверя не оставалось", — сказал он.

"Вчера мы выстрела не слышали за весь вечер — это результат. Он нас радует больше, чем когда мы задерживаем 20 человек нарушителей", — добавил инспектор Сергей Позняк.

Короткий рейд с корреспондентом ТАСС закончился без единого протокола. Охотники узнали, что в Луховицах разбил лагерь охотнадзор, и боялись нарушать, пояснили инспекторы. "Уже все нас видят — шапками машут, ружья в чехлах. Дим Димыч, здравствуйте!" — сказал Вачугов.