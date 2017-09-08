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Власти Подмосковья проведут экологическую экспертизу на закрытом полигоне "Съяново"

Москва Московская область
8 сентября, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Компания-оператор свалки допустила грубые нарушения при эксплуатации полигона

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минэкологии Московской области приняло решение провести экологическую экспертизу закрытого полигона "Съяново" в Серпуховском районе в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении его бывшего эксплуатанта. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

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"Съяново" был закрыт в октябре 2016 года из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Компания-оператор обанкротилась и оставила полигон бесхозным, не разработав проект его эксплуатации и рекультивации, сообщало ранее минэкологии. Бесконтрольное состояние свалки привело к многочисленным возгораниям мусора на протяжении последних девяти месяцев. Самый крупный пожар произошел в феврале 2017 года, его тушили почти месяц.

"Специалисты минэкологии проведут экологическую экспертизу на закрытом полигоне "Съяново" в Серпуховском районе. Экспертиза пройдет в рамках уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом в отношении ООО "Первая гильдия", которое эксплуатировало полигон вплоть до его закрытия в сентябре 2016 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в ходе следственных действий выявлены грубейшие нарушения правил обращения с отходами и эксплуатации полигона, допущенные эксплуатантом.

"Установлено, что на "Съяново" произошел разлив фильтрата на площади более 100 тыс. кв. метров, что причинило ущерб на сумму свыше 65 млн руб. Помимо этого, по вине бывшего руководства ООО "Первая гильдия" фильтратом были загрязнены земли лесного фонда общей площадью свыше 11 га", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, чьи слова приводит пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" после материалов проверок специалистов минэкологии Подмосковья. Нарушителям по данной статье грозит крупный штраф или принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

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