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Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионах

Общество
4 июля, 13:58 UTC+3

Свалок, подобных печально известной балашихинской, в стране не один десяток. Насколько успешно решают эту проблему на местах — читайте в обзоре ТАСС

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© Сергей Бобылев/ТАСС

Резонансное закрытие балашихинской свалки "Кучино" вновь привлекло внимание к теме утилизации мусора. Что делать с отслужившими свой срок полигонами и куда девать вновь и вновь образующиеся отходы — эти вопросы обсуждаются теперь на самом высоком уровне. Но в российских регионах проблема решается с разной степенью успеха.

Тройка лидеров

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выделяет всего три региона, которые успешно борются с проблемными полигонами. Лидеров в ОНФ отобрали не по количеству и размеру свалок, а по тому, насколько власти не скрывают "мусорную" проблему и готовы ее решать. В "большую тройку", по мнению экспертов, вошли Самарская и Тульская области, а также Татарстан.

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Для последнего характерно очень высокое по сравнению с другими регионами количество уже решенных проблем, отмечает координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. По его словам, практически половина выявленных нарушений здесь уже устранена. "Это замечательный пример, но мне также хотелось бы отметить Тульскую область и Самарскую. В Самарской области очень успешно внедряется раздельный сбор отходов", — подчеркнул депутат. По его словам, раздельный сбор позволяет вторично использовать до 60-70% переработанного мусора. Это сокращает объем отходов, которые нужно захоранивать, и экономит бюджетные деньги. Аутсайдеров эксперт не назвал, дав им шанс на исправление.

Серый полигон в пригороде Красноярска

Уже несколько десятилетий на окраине поселка Березовка, пригорода Красноярска, действует несанкционированный мусорный полигон. Он образовался на месте карьера, где добывался песок.

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"Сюда отвозят мусор не только местные жители, но и предприниматели с местной продуктовой базы. Въезд на территорию бывшего карьера охраняемый, но мы проводили два эксперимента. Первый раз нас пропустила охрана выкинуть коробку с мусором бесплатно, второй раз за 50 рублей. Фактически это серый мусорный полигон", —  рассказала координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Красноярском крае Марина Якубенко. По ее словам, в начале июня на свалке произошел пожар, и такие возгорания возникают там ежегодно.

Ликвидировать полигон мешают пробелы в законодательстве. "Муниципалитет и сельское поселение должны принимать участие в ликвидации свалок и таких полигонов, но нигде не прописано, какова степень их участия. Земля принадлежит поселку и, по идее, они должны были ликвидировать свалку и провести рекультивацию, но они говорят, что пытались продать эту землю, ее никто не купил, и фактически они расписались в своем бессилии в борьбе с этим полигоном", — отмечает Якубенко.

Никто не видит, но все чувствуют

В Северодвинске — городе в Архангельской области с примерно 200-тысячным населением — ситуация со свалками сложилась неоднозначная. Горожан беспокоит существующий полигон ТБО, при этом они активно протестуют и против строительства нового перерабатывающего комплекса для Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.

"Я против, чтобы они были рядом с городами, — говорит председатель союза садоводов Северодвинска Петр Васильев. — Самое страшное, что она (существующая свалка — прим. ТАСС) горит. Ее никто не видит, но все мы нюхаем".

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По словам директора предприятия "Спецавтохозяйство", которое работает на полигоне, Александра Степанова, свалка действительно периодически горит, "как и везде". "Северодвинск не исключение. Отходы находятся под открытым небом, происходит уплотнение, мы захораниваем органику, которая гниет. При этом выделяется метан. Чтобы загорелось — много не надо, достаточно кусочка бутылки, на котором находится капля воды — это уже увеличительное стекло", — поясняет Степанов. Полигон существует уже 50 лет и, по словам экспертов, может использоваться еще 8-10 лет.

Новый полигон для захоронения отходов предполагается разместить в районе поселка Рикасиха между Архангельском и Северодвинском. Это не устраивает северодвинцев, потому что здесь находится много дачных поселков. "До границы ближайшего кооператива от планируемой площадки меньше километра. Мы боимся, что будет гореть, а где свалки, там бомжи, привлечение хищников. И мусоровозы будут ездить прямо через кооперативы с шлейфом мусора за собой", — поделился своими опасениями Васильев.

Мусоропереработка по-кузбасски

В Новокузнецке работает единственный в Кузбассе мусороперерабатывающий комплекс "ЭкоЛэнд". До его строительства в 2008 году в городе, где проживает около 550 тыс. человек, была большая проблема с работавшей на тот момент свалкой. Она постоянно горела, а неприятный запах доставлял неудобства не только жителям располагавшегося рядом района, но иногда накрывал и центр города. Для решения этой проблемы за городом построили завод, в который частный инвестор вложил 400 млн рублей, а также дорогу и ЛЭП к нему за 1 млрд за счет средств обладминистрации.

Как пояснил управляющий директора "ЭкоЛэнда" Евгений Комаров, на комплексе мусор сначала сортируют — с 2015 года это делается в автоматическом режиме. После извлечения вторсырья (на него приходится 15%) спрессованные, обезвоженные отходы вывозят на полигон. Его основание сделано из изоляционных слоев, что исключает негативное воздействие на подземные воды и почву. Также проводят очистку фильтрата — черной маслянистой жидкости, образующейся из-за атмосферных осадков и процессов гниения отходов. До очистки ПДК вредных веществ в ней превышена в тысячи раз.

Горячая точка ХЕЛКОМ

В Калининградской области до октября 2018 года ликвидируют крупнейший в регионе полигон ТБО близ поселка им. Александра Космодемьянского в черте Калининграда. Объект находится в 800 метрах от Калининградского залива в южной части Балтики, загрязняя море сточными водами, рассказал врио министра природных ресурсов и экологии области Юрий Шитиков.

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"В связи с этой проблемой в 2010 году решением Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря (ХЕЛКОМ) полигон был признан "горячей точкой" ХЕЛКОМ, и Россия приняла обязательство по его рекультивации", — отметил он. Завоз мусора туда прекращен, но с 1978 года на полигоне ежегодно складировалось до 300 тыс. тонн ТБО и общий объем отходов превысил 2 млн тонн.

Общая стоимость работ по рекультивации полигона, по словам врио министра, 444 млн рублей. Они будут вестись на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов в соотношении 63% и 37% соответственно. Средства федеральной субсидии уже поступили в регион, в этом году должно быть освоено около 360 млн рублей.

Полигон включен в приоритетный проект "Чистая страна". В июне контракт на его рекультивацию заключен с компанией из Ленинградской области ООО "Новый Свет-ЭКО". После завершения работ на месте полигона появятся зеленые насаждения.

Региональная редакция ТАСС

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Год экологии в России Закрытие свалки в Балашихе
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