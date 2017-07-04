Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионах

Резонансное закрытие балашихинской свалки "Кучино" вновь привлекло внимание к теме утилизации мусора. Что делать с отслужившими свой срок полигонами и куда девать вновь и вновь образующиеся отходы — эти вопросы обсуждаются теперь на самом высоком уровне. Но в российских регионах проблема решается с разной степенью успеха.

Тройка лидеров

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выделяет всего три региона, которые успешно борются с проблемными полигонами. Лидеров в ОНФ отобрали не по количеству и размеру свалок, а по тому, насколько власти не скрывают "мусорную" проблему и готовы ее решать. В "большую тройку", по мнению экспертов, вошли Самарская и Тульская области, а также Татарстан.

Для последнего характерно очень высокое по сравнению с другими регионами количество уже решенных проблем, отмечает координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев. По его словам, практически половина выявленных нарушений здесь уже устранена. "Это замечательный пример, но мне также хотелось бы отметить Тульскую область и Самарскую. В Самарской области очень успешно внедряется раздельный сбор отходов", — подчеркнул депутат. По его словам, раздельный сбор позволяет вторично использовать до 60-70% переработанного мусора. Это сокращает объем отходов, которые нужно захоранивать, и экономит бюджетные деньги. Аутсайдеров эксперт не назвал, дав им шанс на исправление.

Серый полигон в пригороде Красноярска

Уже несколько десятилетий на окраине поселка Березовка, пригорода Красноярска, действует несанкционированный мусорный полигон. Он образовался на месте карьера, где добывался песок.

"Сюда отвозят мусор не только местные жители, но и предприниматели с местной продуктовой базы. Въезд на территорию бывшего карьера охраняемый, но мы проводили два эксперимента. Первый раз нас пропустила охрана выкинуть коробку с мусором бесплатно, второй раз за 50 рублей. Фактически это серый мусорный полигон", — рассказала координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Красноярском крае Марина Якубенко. По ее словам, в начале июня на свалке произошел пожар, и такие возгорания возникают там ежегодно.

Ликвидировать полигон мешают пробелы в законодательстве. "Муниципалитет и сельское поселение должны принимать участие в ликвидации свалок и таких полигонов, но нигде не прописано, какова степень их участия. Земля принадлежит поселку и, по идее, они должны были ликвидировать свалку и провести рекультивацию, но они говорят, что пытались продать эту землю, ее никто не купил, и фактически они расписались в своем бессилии в борьбе с этим полигоном", — отмечает Якубенко.

Никто не видит, но все чувствуют

В Северодвинске — городе в Архангельской области с примерно 200-тысячным населением — ситуация со свалками сложилась неоднозначная. Горожан беспокоит существующий полигон ТБО, при этом они активно протестуют и против строительства нового перерабатывающего комплекса для Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района.

"Я против, чтобы они были рядом с городами, — говорит председатель союза садоводов Северодвинска Петр Васильев. — Самое страшное, что она (существующая свалка — прим. ТАСС) горит. Ее никто не видит, но все мы нюхаем".

По словам директора предприятия "Спецавтохозяйство", которое работает на полигоне, Александра Степанова, свалка действительно периодически горит, "как и везде". "Северодвинск не исключение. Отходы находятся под открытым небом, происходит уплотнение, мы захораниваем органику, которая гниет. При этом выделяется метан. Чтобы загорелось — много не надо, достаточно кусочка бутылки, на котором находится капля воды — это уже увеличительное стекло", — поясняет Степанов. Полигон существует уже 50 лет и, по словам экспертов, может использоваться еще 8-10 лет.

Новый полигон для захоронения отходов предполагается разместить в районе поселка Рикасиха между Архангельском и Северодвинском. Это не устраивает северодвинцев, потому что здесь находится много дачных поселков. "До границы ближайшего кооператива от планируемой площадки меньше километра. Мы боимся, что будет гореть, а где свалки, там бомжи, привлечение хищников. И мусоровозы будут ездить прямо через кооперативы с шлейфом мусора за собой", — поделился своими опасениями Васильев.

Мусоропереработка по-кузбасски

В Новокузнецке работает единственный в Кузбассе мусороперерабатывающий комплекс "ЭкоЛэнд". До его строительства в 2008 году в городе, где проживает около 550 тыс. человек, была большая проблема с работавшей на тот момент свалкой. Она постоянно горела, а неприятный запах доставлял неудобства не только жителям располагавшегося рядом района, но иногда накрывал и центр города. Для решения этой проблемы за городом построили завод, в который частный инвестор вложил 400 млн рублей, а также дорогу и ЛЭП к нему за 1 млрд за счет средств обладминистрации.

Как пояснил управляющий директора "ЭкоЛэнда" Евгений Комаров, на комплексе мусор сначала сортируют — с 2015 года это делается в автоматическом режиме. После извлечения вторсырья (на него приходится 15%) спрессованные, обезвоженные отходы вывозят на полигон. Его основание сделано из изоляционных слоев, что исключает негативное воздействие на подземные воды и почву. Также проводят очистку фильтрата — черной маслянистой жидкости, образующейся из-за атмосферных осадков и процессов гниения отходов. До очистки ПДК вредных веществ в ней превышена в тысячи раз.

Горячая точка ХЕЛКОМ

В Калининградской области до октября 2018 года ликвидируют крупнейший в регионе полигон ТБО близ поселка им. Александра Космодемьянского в черте Калининграда. Объект находится в 800 метрах от Калининградского залива в южной части Балтики, загрязняя море сточными водами, рассказал врио министра природных ресурсов и экологии области Юрий Шитиков.

"В связи с этой проблемой в 2010 году решением Хельсинкской комиссии по защите Балтийского моря (ХЕЛКОМ) полигон был признан "горячей точкой" ХЕЛКОМ, и Россия приняла обязательство по его рекультивации", — отметил он. Завоз мусора туда прекращен, но с 1978 года на полигоне ежегодно складировалось до 300 тыс. тонн ТБО и общий объем отходов превысил 2 млн тонн.

Общая стоимость работ по рекультивации полигона, по словам врио министра, 444 млн рублей. Они будут вестись на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов в соотношении 63% и 37% соответственно. Средства федеральной субсидии уже поступили в регион, в этом году должно быть освоено около 360 млн рублей.

Полигон включен в приоритетный проект "Чистая страна". В июне контракт на его рекультивацию заключен с компанией из Ленинградской области ООО "Новый Свет-ЭКО". После завершения работ на месте полигона появятся зеленые насаждения.

Региональная редакция ТАСС