Вывозящим мусор компаниям могут выделить субсидии после закрытия полигона "Царево"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области рассматривают возможность выделения субсидий мусоровывозящим компаниям из-за предстоящего закрытия полигона ТБО "Царево" в Пушкинском районе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московской областной думы по итогам выездного совещания.

Как сообщалось ранее, власти региона намерены закрыть на прием мусора "Царево" 1 октября. После этого ближайшим полигоном для утилизации отходов будет "Тимохово" в Ногинском районе, рассказали в Мособлдуме. "Тимохово" принимает мусор по цене 1689 рублей/тонна, в то время как цена на "Царево" - 400 рублей/тонна.

"Администрация района совместно с министерством проработает вопрос об обращении с отходами после закрытия полигона. В частности, обсуждается возможность субсидирования выпадающих доходов", - говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Причины закрытия "Царево"

Пушкинский полигон "Царево" закроют в рамках реформы системы утилизации отходов в Московской области.

Ущерб экологии от нарушений, допущенных эксплуатирующей полигон компанией, в 2016 году превысил 5 млн рублей, напомнили в Мособлдуме. В 2016-2017 оператора неоднократно штрафовали на несколько сот тысяч рублей, после чего Минэкологии региона области приняло решение закрыть объект до 1 октября. Рекультивация полигона намечена до 2021 года.

Всего в Подмосковье к концу 2017 года останется 15 полигонов, включая закрытый недавно "Кучино". По итогам реформы только 7 старых объектов будут модернизированы и продолжат работать. Остальные подлежат рекультивировации.

Дополнительно власти планируют создать шесть мусоперерабатываюших комплексов и построить четыре мусороперерабатывающих завода (МСЗ) с термическим обеззараживанием: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого МСЗ составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.