Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вывозящим мусор компаниям могут выделить субсидии после закрытия полигона "Царево"

Москва Московская область
20 сентября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Как ожидается, полигон будет закрыт на прием мусора 1 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области рассматривают возможность выделения субсидий мусоровывозящим компаниям из-за предстоящего закрытия полигона ТБО "Царево" в Пушкинском районе. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московской областной думы по итогам выездного совещания.

Как сообщалось ранее, власти региона намерены закрыть на прием мусора "Царево" 1 октября. После этого ближайшим полигоном для утилизации отходов будет "Тимохово" в Ногинском районе, рассказали в Мособлдуме. "Тимохово" принимает мусор по цене 1689 рублей/тонна, в то время как цена на "Царево" - 400 рублей/тонна.

"Администрация района совместно с министерством проработает вопрос об обращении с отходами после закрытия полигона. В частности, обсуждается возможность субсидирования выпадающих доходов", - говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Причины закрытия "Царево"

Пушкинский полигон "Царево" закроют в рамках реформы системы утилизации отходов в Московской области.

Ущерб экологии от нарушений, допущенных эксплуатирующей полигон компанией, в 2016 году превысил 5 млн рублей, напомнили в Мособлдуме. В 2016-2017 оператора неоднократно штрафовали на несколько сот тысяч рублей, после чего Минэкологии региона области приняло решение закрыть объект до 1 октября. Рекультивация полигона намечена до 2021 года.

Всего в Подмосковье к концу 2017 года останется 15 полигонов, включая закрытый недавно "Кучино". По итогам реформы только 7 старых объектов будут модернизированы и продолжат работать. Остальные подлежат рекультивировации.

Дополнительно власти планируют создать шесть мусоперерабатываюших комплексов и построить четыре мусороперерабатывающих завода (МСЗ) с термическим обеззараживанием: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого МСЗ составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
2
Юрист Пацев назвал "средневековьем" мошенничество британских паралимпийцев
3
СМИ: Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
4
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
5
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
6
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
7
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама