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Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"

Общество
1 сентября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Свалка будет законсервирована до начала рекультивации, которая начнется не ранее 2018 года

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© Минэкологии Подмосковья

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мусорный полигон "Кулаковский" в Чеховском районе Московской области закрыт с 1 сентября на прием отходов. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве экологии и природопользования региона.

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"Мусорный полигон "Кулаковский" в Чеховском районе закрыт", - уточнили в пресс-службе министерства.

Администрация Чеховского района в ближайшее время должна организовать завоз грунтов, чтобы засыпать тело полигона, обезопасить свалку от пожаров и снизить вред для окружающей среды от объекта, добавили в Минэкологии. Эти меры позволят законсервировать свалку до начала ее рекультивации. Когда начнется рекультивация "Кулаковского", станет понятно после разработки проектно-сметной документации мероприятия, однако к реабилитации свалки не приступят ранее 2018 года.

"Кулаковский"- одна из двух свалок, которые планировалось закрыть до конца 2017 года в Подмосковье, согласно территориальной схеме закрытия и дальнейшей рекультивации мусорных полигонов в регионе. Вторая - "Царево" в Пушкинском районе - будет остановлена 1 октября 2017 года. Третий полигон - "Кучино" в Балашихинском городском округе был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина и не входил в первоначальные планы властей Подмосковья.

Ранее сообщалось, что полигон "Кулаковский" неоднократно нарушал природоохранное законодательство. Его закрыли на прием мусора в июле 2017 года по решению суда - сначала на 90 дней, до 13 августа, затем постановление продлили до вступления в силу решения об окончательной остановке.

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