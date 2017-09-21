Жители Люберец смогут записаться к врачу через компьютеры в библиотеках

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Люберец предложили жителям городского округа, у которых нет навыков работы в Интернете или вообще компьютера с выходом в сеть, записываться к врачу в библиотеках после того, как сделать это через регистратуру стало невозможным. Об этом в четверг сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Запись к врачу через регистратуру медицинских учреждений в Московской области прекратили с 1 сентября 2017 года по распоряжению региональных властей. Жители Подмосковья вместо этого смогут назначить визит к доктору через единый бесплатный номер, региональный портал государственных услуг или информационные терминалы.

"Был поднят вопрос о необходимости содействия жителям, которые не обладают навыками работы в Интернете, либо не имеют такой возможности. Принято решение, что с 21 сентября каждый житель городского округа Люберцы сможет с помощью сотрудников библиотеки записаться к врачу", - процитировали Ружицкого в пресс-службе администрации городского округа.

Для записи в интернет-классе люберецких библиотек жители должны иметь при себе полис обязательного медицинского страхования, отметили в администрации округа. Всего в муниципалитете работает 15 библиотек.

Власти Подмосковья сняли с регистратуры функцию плановой записи к врачам, чтобы сократить время посещения медицинских учреждений региона и ликвидировать очереди, поясняли ранее в Министерстве здравоохранения Московской области.

После реформации обязанностей регистратуры в регионе доля записавшихся через Интернет выросла на 15%, по данным Минздрава области. Так, в августе 2017 года из 100% посетителей медицинских учреждений 80,3% попали к врачу через портал государственных услуг и 18,1% - через регистратуру. В сентябре через Интернет записались 95,3%, через регистратуру - 4,1%.