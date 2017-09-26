Закрытый полигон ТБО "Аннино" в Рузском округе обследуют тепловизорами после возгорания

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты с помощью тепловизора продолжат обследование закрытого мусорного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Аннино" в Рузском городском округе Подмосковья, который загорелся во второй раз за последний месяц. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава администрации муниципалитета Максим Тарханов.
Последний раз полигон "Аннино" тлел 29-30 августа. Тогда площадь возгорания составила около 100 кв. метров. Власти предположили, что свалка могла самовоспламениться из-за высокой внутренней температуры в результате гниения отходов. Ранее во вторник полигон загорелся вновь, площадь возгорания уточняется.
"При мне пожарные сделали замеры с помощью тепловизора и определили, что очаг возгорания находится в теле полигона на глубине 5-7 метров от уровня земли. Температура горения достигает 150 градусов. Исследование полигона с помощью спецтехники продолжается, благодаря тепловизору удастся определить точное количество очагов возгорания. Ситуацию держим на постоянном контроле", - сказал Тарханов, добавив, что для засыпки возгорания планируется взять грунт близ деревни Корчманово.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), общественники просят администрацию округа принять активные меры по ликвидации горения на полигоне.
"Народный фронт обратился к главе Рузского городского округа с просьбой принять скорейшие активные меры и сделать все возможное для того, чтобы не дать возгоранию повториться. Даже если речь идет о самовоспламенениях свалки из-за нагревания гниющего мусора. Областное министерство экологии мы просим взять на особый контроль этот полигон, для предотвращения возгораний он должен быть пересыпан грунтом", - сказал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Подмосковье Сергей Андреев
Полигон "Аннино" был закрыт на прием мусора в 2016 году. С 1975 года он принимал отходы со всего Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы.