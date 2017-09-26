Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Закрытый полигон ТБО "Аннино" в Рузском округе обследуют тепловизорами после возгорания

Москва Московская область
26 сентября, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Пожарные определили, что очаг возгорания находится на глубине 5-7 метров в теле полигона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты с помощью тепловизора продолжат обследование закрытого мусорного полигона твердых бытовых отходов (ТБО) "Аннино" в Рузском городском округе Подмосковья, который загорелся во второй раз за последний месяц. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава администрации муниципалитета Максим Тарханов.

Последний раз полигон "Аннино" тлел 29-30 августа. Тогда площадь возгорания составила около 100 кв. метров. Власти предположили, что свалка могла самовоспламениться из-за высокой внутренней температуры в результате гниения отходов. Ранее во вторник полигон загорелся вновь, площадь возгорания уточняется.

"При мне пожарные сделали замеры с помощью тепловизора и определили, что очаг возгорания находится в теле полигона на глубине 5-7 метров от уровня земли. Температура горения достигает 150 градусов. Исследование полигона с помощью спецтехники продолжается, благодаря тепловизору удастся определить точное количество очагов возгорания. Ситуацию держим на постоянном контроле", - сказал Тарханов, добавив, что для засыпки возгорания планируется взять грунт близ деревни Корчманово.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), общественники просят администрацию округа принять активные меры по ликвидации горения на полигоне.

"Народный фронт обратился к главе Рузского городского округа с просьбой принять скорейшие активные меры и сделать все возможное для того, чтобы не дать возгоранию повториться. Даже если речь идет о самовоспламенениях свалки из-за нагревания гниющего мусора. Областное министерство экологии мы просим взять на особый контроль этот полигон, для предотвращения возгораний он должен быть пересыпан грунтом", - сказал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Подмосковье Сергей Андреев

Полигон "Аннино" был закрыт на прием мусора в 2016 году. С 1975 года он принимал отходы со всего Рузского округа и частично с территорий городского округа Звенигород и Истринского района. Сейчас на свалке ведутся предрекультивационные работы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Турнир "Живые шахматы" в музее-заповеднике "Бородинское поле"
15
Шахматную "бессмертную партию" впервые сыграли живыми фигурами в Бородине
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата постучавшихся в его дверь незнакомцев
4
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
5
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
6
Александр Сергеев победил на выборах президента РАН
7
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама