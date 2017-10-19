Оператор подмосковной свалки "Торбеево" опроверг ее трехкратное расширение

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Компания "Энит", эксплуатирующая мусорный полигон "Торбеево" в городском округе Люберцы Московской области, опровергла информацию, что площадь свалки будет расширена в три раза, а срок ее эксплуатации продлен до 2025 года, сообщил ТАСС в четверг замгендиректора ООО "Энит" Аркадий Точняков.

Ранее СМИ со ссылкой на генерального директора "Энит" и источник в Минэкологии и природопользования Московской области сообщили, что ведомство поддержало новый проект эксплуатации полигона, по которому его площадь увеличится с 8 до 25 гектаров, а срок эксплуатации - до 2025 года.

Двадцать пять гектаров - это изначально заложенная максимальная проектная площадь свалки, пояснил ТАСС Точняков. "Площадь остается те же 25 гектаров, из них 18,8 гектара рекультивируется. (Сейчас из 25 гектаров общих - прим. ТАСС) мы работаем на площади 6 гектаров", - сказал он, отметив, что возможность расширения площади свалки не обсуждалась даже внутри компании.

По словам Точнякова, намерения разработать новый проект эксплуатации у компании действительно есть, однако сам документ еще не подготовлен и потому не передавался в областное Минэкологии. "Нового проекта еще не делали, работаем по старому проекту примерно 2010 года. Там срок действия полигона ограничен 2019 годом", - сказал он.

Пресс-служба Минэкологии Подмосковья подтвердила ТАСС, что полигон пока работает по старому проекту, отраженному в общеобластной территориальной схеме. "Территориальной схемой по обращению с отходами Московской области, утвержденной в декабре 2016 году, предусмотрена мощность загрузки полигона не более 400 тыс. тонн в год, эксплуатация полигона твердых бытовых отходов - до 31 декабря 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Закроется быстрее, чем планировали

Компания намеревалась с помощью нового проекта эксплуатации продлить срок работы свалки до 2021 года, поскольку только к этому времени с учетом объема ежегодного захоронения в 370 тыс. тонн израсходует возможности свалки по вместимости мусора - проектную мощность "Торбеево".

Однако из-за роста нагрузки на оставшиеся в Подмосковье 15 свалок "Энит" будет вынужден до конца года увеличить интенсивность завоза отходов на "Торбеево" с 370 тыс. тонн в год до 400 тыс. тонн, сказал глава компании-оператора. Это приведет к тому, что компания раньше времени выберет всю проектную мощность полигона и будет вынуждена закрыть его быстрее, чем планирует - в 2020 году. "В связи с тем, что мы были вынуждены увеличить мощность приемки отходов на 10%, такими темпами нам осталось работать максимум три года", - пояснил собеседник агентства.

Администрация Люберецкого городского округа при этом намерена остановить полигон в 2019 году. "Все ранее достигнутые договоренности, что мусорный полигон "Торбеево" закончит работать в 2019 году, будут соблюдены. Проект продления работы не пройдет согласования, поскольку у свалки нет физической возможности вместить в себя больше мусора", - заявил ТАСС глава муниципалитета Владимир Ружицкий.