Новый туристический кластер "Гжель" может привлечь до 1 млн туристов в год

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новый туристический кластер "Гжель", создание которого планируется в 2019 году, может привлечь до 1 млн туристов в год. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

"Цель (создания нового туркластера "Гжель" - прим. ТАСС) - рост турпотока, потому что бренд очень высокий. Регион находится в достаточной близости от Москвы, логистика своя там есть (не все туристы понимают, что это в районе всего лишь 50 км от Москвы). С учетом этих особенностей турпоток может вырасти в несколько раз, на сегодняшний день он 15-50 тыс. человек, а может быть и меньше. Гжель может привлечь до миллиона туристов", - заявила Ольга Санаева в беседе с ТАСС.

По ее словам, "концепция кластера сейчас дорабатывается, в частности, с местными представителями предпринимательства, художникам и промышленниками". "

"Это история про то, что должно быть вокруг промысла", - говорит Санаева.

При этом она отметила, что работы уже практически завершены. "Мы практически завершили работы, сейчас просто смотрим, что и куда можно приземлить. Свободных земель там практически нет, идет работа над тем, чтобы понять, что из чего можно сделать", - сказала представитель РСТ.

О создании кластера

Ранее стало известно, что концепт нового туристического кластера "Гжель" в Московской области начнут реализовывать в 2019 году, сейчас его разрабатывают совместно РСТ, администрация Раменского района и бизнес.

По данным министерства культуры Московской области, в 2028 году старейшему промыслу России Гжели исполнится 700 лет. К этой дате власти планируют облагородить территорию поселений Гжельское и Новохаритоновское в рамках региональной программы "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы и создать там туристический кластер.

"Российским союзом туриндустрии при участии представителей администрации Раменского муниципального района, туроператоров, предпринимателей разрабатывается концепция по созданию туристического кластера "Гжель" на территориях сельского поселения Гжельское и с сельского поселения Новохаритоновское Раменского муниципального района. Реализация этой концепции начнется в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках региональной программы благоустройства на развитие территории Новохаритоновского и Гжельского планируется направить 12 млн рублей в 2018 году.