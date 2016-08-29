Москвичи смогут воспользоваться центрами госуслуг при замене водительских прав

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Руководство столичных центров госуслуг прорабатывает вопрос организации в центрах "Мои документы" услуги по получению водительских удостоверений при их замене. Об этом сообщила в понедельник журналистам директор ГБУ МФЦ Москвы Елена Громова.

По ее словам, эту услугу планируется внедрить в создаваемых сейчас в каждом округе флагманских центрах "Мои документы". "Мы в начале пути, но надеюсь, что в следующем году мы сможем эту услугу запустить", - отметила Громова. По ее словам, договоренность "с коллегами из МВД" по этому вопросу уже есть.

Громова также отметила, что центры госуслуг продолжают искать различные формы взаимодействия с москвичами. Она напомнила, что в одном из парков был установлен виртуальный центр "Мои документы". "Он удобен тем, что это не просто аппарат, а там организовано живое общение с человеком, так как есть категория людей, которым не очень удобно электронное общение", - сказала она. По словам Громовой, такие виртуальные центры госуслуг планируется открыть в супермаркетах, торговых центрах, метро, в парках, "есть и другие варианты".

По ее словам, в каждом округе столицы появятся флагманские центры "Мои документы", где количество услуг будет больше, чем в районных. "Есть поручение мэра создать флагманский центр в каждом округе, самый удобный, большой, и его надо наполнить более широким перечнем услуг, чем в обычных центрах", - сказала Громова. Он отметила, что сейчас начался подбор помещений для таких центров, напомнив, что на ВДНХ продолжается строительство Дворца "Мои документы" - "в эти выходные около этого здания, которые нам уже стало родным, прошло шоу в честь 5-летия центров госуслуг".

Центры госуслуг появились в Москве пять лет назад. Они заменили 1,2 тыс. приемных различных органов власти. В прошлом году, согласно исследованию компании PricewaterhouseCoopers, Москва вошла в тройку лидеров сразу по нескольким показателям развития центров госуслуг: доступности, комфортности и управлению очередями, а в номинации "Установление диалога с посетителями" столица стала абсолютным лидером.

В настоящее время в Москве работает 127 центров госуслуг - в каждом районе города и двух новых округах. Они открыты семь дней в неделю с 08:00 до 20:00 мск, а среднее время ожидания в очереди составляет всего три минуты. Информацию о загруженности любого центра можно получить онлайн.