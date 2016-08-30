До 10 млн человек примут участие в праздновании Дня города в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Столичные власти ожидают, что в праздновании Дня города в Москве примут участие порядка 10 млн человек. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Ожидается участие до 10 млн человек", - сказал Кибовский на заседании президиума столичного правительства. По его данным, праздничные мероприятия пройдут на 212 площадках по всему городу - как в центре, так и в округах.

Всего запланировано более 1 тыс. праздничных мероприятий, в их числе свыше 300 концертов и музыкальных фестивалей, порядка 100 мастер-классов, 200 бесплатных экскурсионных маршрутов, 12 высотных и 320 парковых фейерверков. Улицы города украсят 270 арт-объектов.

Основным площадками Дня города станут Тверская улица, которая будет перекрыта для транспорта, Красная площадь, Манежная, Тверская, Театральная, Пушкинская, Болотная площади, улица Арбат, Поклонная гора, Парк Горького, Сокольники, музей-заповедник "Царицыно", "Коломенское", ВДНХ и пешеходные зоны.