Москвичи в костюмах стиляг смогут сняться в кино на День города

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут принять участие в съемках праздничных видеороликов в духе фильма "Стиляги" на День города 10 и 11 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии. На Охотном ряду между зданием Госдумы и гостиницы "Москва" разместятся репетиционная база, гримерки и съемочная площадка.

"Участников из посетителей площадки выберут организаторы. Чтобы привлечь их внимание, нужно одеться стилягами: узкие брюки-дудочки, двубортный пиджак, рубашка, остроносые ботинки на платформе для мужчин, пышные юбки, высокие прически, яркие блузки для женщин. Профессиональные костюмеры и гримёры помогут доработать сценический образ. Участвовать в флешмобах будут как обычные горожане, так и профессиональные артисты", - говорится в сообщении.

Спецпроект "Снимаем кино" на Охотном Ряду станет продолжением площадки "Стиляги" на Тверской улице, где москвичей встретят актеры в образах героев фильма.

В этом году основной темой празднования Дня города в Москве станет кино. А основными площадками праздника - Тверская улица, которая будет перекрыта для транспорта, Красная площадь, Манежная, Тверская, Театральная, Пушкинская, Болотная площади, улица Арбат, Поклонная гора, Парк Горького, Сокольники, музей-заповедник "Царицыно", "Коломенское", ВДНХ и пешеходные зоны.