Движение ограничат в Москве 10 сентября в связи с проведением Дня города

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве 10 сентября в связи с проведением праздничного фейерверка и фестивальных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Там пояснили, что в этот день с 21:50 до 22:10 мск нельзя будет проехать по Москворецкой набережной, Вологодскому проезду, улицам Кадырова и Федосьино. С 12:00 до 23:00 мск будет закрыт проезд по улице Богданова на участке от дома №50 до Солнцевского проспекта.

Как сообщили в столичной мэрии, москвичи смогут увидеть в День города, 10 сентября, фейерверки в форме цветов, корон и водопадов. Салют будет дан в 22:00 мск одновременно с 12 общегородских площадок, а также с 20 точек, расположенных в парках. В частности, фейерверки будут запускать с Москворецкой и Лужнецкой набережных, на пустыре на улице Кадырова, на Поклонной горе, в парке Дружбы, на улице Борисовские Пруды, в Парке Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана, парках "Фили", "Красная Пресня", Бабушкинский, Перовский и других площадках.