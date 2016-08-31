Движение ограничат в Москве 10 сентября в связи с проведением Дня города

Власти Москвы разработали проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссеМосква 31 августа, 13:39
Тимошенко заявила о возможности привлечь к уголовной ответственности премьер-министраМеждународная панорама 31 августа, 13:34
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"Общество 31 августа, 13:09
Курская компания занялась производством пуленепробиваемого стеклаБанк историй успеха 31 августа, 13:07
Фестиваль национальных культур "Этнолайф" пройдет в Тюменской областиНовости Тюменской области 31 августа, 12:54
Волейболист Тетюхин не планирует завершать карьеру и выступит в предстоящем сезонеСпорт 31 августа, 12:52
В Боткинской больнице в Москве после капремонта открыт корпус нейрохирургииМосква 31 августа, 12:50
СМИ: певец Крис Браун освобожден под залог в $250 тыс.Происшествия 31 августа, 12:26
Власти согласовали памятник писателю Сергею Довлатову в ПетербургеКультура 31 августа, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Москве 10 сентября в связи с проведением праздничного фейерверка и фестивальных мероприятий, посвященных Дню города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Там пояснили, что в этот день с 21:50 до 22:10 мск нельзя будет проехать по Москворецкой набережной, Вологодскому проезду, улицам Кадырова и Федосьино. С 12:00 до 23:00 мск будет закрыт проезд по улице Богданова на участке от дома №50 до Солнцевского проспекта.
Как сообщили в столичной мэрии, москвичи смогут увидеть в День города, 10 сентября, фейерверки в форме цветов, корон и водопадов. Салют будет дан в 22:00 мск одновременно с 12 общегородских площадок, а также с 20 точек, расположенных в парках. В частности, фейерверки будут запускать с Москворецкой и Лужнецкой набережных, на пустыре на улице Кадырова, на Поклонной горе, в парке Дружбы, на улице Борисовские Пруды, в Парке Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана, парках "Фили", "Красная Пресня", Бабушкинский, Перовский и других площадках.