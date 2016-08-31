Эстакаду на пересечении улиц Рябиновая и Генерала Дорохова откроют в сентябре

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Строительство эстакады на пересечении улиц Рябиновая и Генерала Дорохова, которая станет частью Северо-Западной хорды вышло на завершающий этап. В ближайшее время строители планируют нанести дорожную разметку и завершить работы по монтажу и наладке систем освещения эстакады. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Реконструкция улицы Рябиновая, одного из участков Северо-Западной хорды, завершается в 2016 году. Строительство хорды позволит улучшить транспортное обслуживание территорий в северо-западном и западном секторах города и обеспечить диагональную связь между северо-восточными и юго-западными районами Москвы", - сказал Бочкарев.

На улице Рябиновая расширена проезжая часть, построена эстакада прямого хода на пересечении с улицей Дорохова, а также построены две эстакады у Троекуровского проезда: для направления движения от Можайского шоссе и разворотной эстакады. Общая протяженность эстакад - 894 метра.

Для удобства пешеходов построено пять надземных пешеходных мостов и один подземный пешеходный переход. Остановки общественного транспорта оборудованы заездными карманами.