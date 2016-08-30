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Движение по винчестерному тоннелю в Москве запустят раньше срока

Москва
30 августа, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Сдать объект досрочно позволило решение мэра столицы Сергея Собянина о перекрытии дорожного движения на улице Народного Ополчения
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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Движение по винчестерному тоннелю на пересечении улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина в столице будет запущено уже в сентябре - на полтора года раньше срока. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, сдать объект досрочно позволило решение мэра Москвы Сергея Собянина о перекрытии дорожного движения на улице Народного Ополчения, что позволило беспрепятственно вести работы. Бочкарев добавил, что сейчас строительство тоннеля находится в завершающей стадии.

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"Это один из самых сложных участков строительства Северо-Западной хорды. Из-за того, что дома на улице Народного ополчения стоят достаточно плотно инженерам пришлось применить новую технологию и сделать первый в Москве винчестерный тоннель. Это уникальное инженерное сооружение, ему нет аналогов не только в Москве, но и в России. Особенность его заключается в том, что встречные потоки машин будут двигаться на протяжении почти 100 метров друг над другом", - добавил Бочкарев.

Длина тоннеля на пересечении улиц Народного Ополчения и Берзарина составит 786 м. Движение в тоннеле будет организовано по трем полосам в каждом направлении, еще по две полосы появятся вдоль тоннеля - для заездов во дворы. Для ликвидации светофоров на улице Народного ополчения также появятся пять подземных и один надземный пешеходные переходы.

Бочкарев напомнил, что эти работы ведутся в рамках строительства южного участка Северно-Западной хорды - от Ленинградского шоссе с выходами на улицу Мневники через улицу Народного Ополчения и через Сколковское шоссе до Московской кольцевой автомобильной дороги, а также от Мосфильмовской улицы до Аминьевского шоссе.

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