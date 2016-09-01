Коммерческие автобусы Москвы оборудовали тревожными кнопками

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. автобусов коммерческих перевозчиков, работающих в Москве по госконтракту, оборудовали тревожными кнопками для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом в четверг сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Около 2 тыс. коммерческих автобусов в Москве оборудовали тревожными кнопками. Кнопка находится рядом с сиденьем водителя, защищена от случайного нажатия и помогает оперативно реагировать на нештатные ситуации", - сказал заммэра.

По его словам, нажав на кнопку, водитель может подать сигнал о чрезвычайной ситуации на пульт диспетчерского центра. Местонахождение автобуса автоматически определяется с помощью системы ГЛОНАСС, что позволяет в оперативном режиме вызвать на место наряд полиции, скорую помощь и другие экстренные службы.

Ликсутов также отметил, что все коммерческие перевозчики, работающие по госконтракту, прошли инструктаж по безопасности. "В преддверии нового учебного года, празднования Дня города, единого дня голосования сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" подготовили инструкции для водителей по противодействию нарушению правил безопасности", - пояснил собеседник агентства.

В случае нештатной ситуации - обнаружения бесхозных предметов и подозрительных людей - водители немедленно свяжутся с правоохранительными органами. Каждый автобус оборудован системой видеонаблюдения, которая записывает все происходящее в салоне, информация потом хранится в течение месяца. "Уверен, что система видеонаблюдения салонах частных перевозчиков позволит сделать наш город безопаснее, а поездки в транспорте более комфортными", - подчеркнул Ликсутов.

В этом году все коммерческие перевозчики в Москве перешли на новую схему работы. Устаревшие маршрутки, где оплатить проезд можно было только наличными, заменены на комфортабельные коммерческие автобусы, в которых принимаются к оплате все городские билеты ("Тройка", ТАТ, "Единый", "90 минут"), а московские льготники могут бесплатно проезжать по социальной карте москвича.