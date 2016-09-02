Собянин провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развития Щербинки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин потребовал провести качественное благоустройство городского округа Щербинка в Новой Москве, где провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развития.

"Петр Павлович, возьмите на контроль благоустройство, оно должно быть качественным и охватывать весь город, а не отдельные дворы", - обратился Собянин к своему заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову.

Кроме того, градоначальник остался недоволен состоянием подходов к общественным зданиям и магазинам. "Я сейчас проезжал, выглядит это не очень красиво, мягко говоря. Петр Павлович, проведите выездное заседание комплекса городского хозяйства, разберитесь с благоустройством города", - поручил Собянин.

По его словам, несмотря на то, что в Щербинке в последние годы было сделано многое, проблемы остаются и в других сферах. "Многое сделано, проблем нерешенных еще больше - это связано и с транспортной инфраструктурой, и с социальной, и с целым рядом других вопросов", - сказал мэр Москвы.

500 квартир для жителей аварийных домов

В 2016 году жители аварийных домов городского округа получат более 500 новых квартир. Об этом сообщила в пятницу заммэра столицы Наталья Сергунина.

"На следующей неделе выходит акт передачи 69 квартир первой очереди. Остальные 440 квартир будут переданы в фонд в ближайшие два месяца", - сказала она. Всего, по словам Сергуниной, в Щербинке было 25 аварийных домов, один из которых уже расселен.

"Держите этот вопрос на контроле. Если здание признано аварийным, их жильцов надо расселять, тянуть резину смысла нет. Ресурсы есть, жилой фонд Москвы позволяет это сделать. Давайте, действуйте", - обратился на совещании мэр Москвы Сергей Собянин к Сергуниной.

Полуэкспрессный маршрут автобуса

В скором времени в Щербинку в Новой Москве будет запущен новый полуэкспрессный маршрут автобуса. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Новый полуэкспрессный маршрут из Щербинки будет идти по Варшавскому шоссе до станции метро "Улица Академика Янгеля". Интервал движения в часы пик составит пять минут", - сказал он.

По словам Ликсутова, автобусный маршрут планируется запустить до конца октября. "Это будет сделано по просьбе жителей", - отметил он.

Электричка будет ходить каждые пять минут

Электрички Курского направления железной дороги из центра Москвы в Щербинку к 2017 году начнут ходить значительно чаще.

"К 2017 году планируем увеличить чистоту движения пригородных поездов Курского направления из Щербинки, уменьшив интервал движения поездов в часы пик с 8 минут до 5", - сказал Ликсутов.

Кроме того, по его словам, до конца 2018 года на Курском направлении железной дороги будет построена дополнительная платформа для пересадки на станцию Новохохловская Московского центрального кольца. "Это позволит практически на 30% увеличить провозную способность Курского направления железной дороги", - сказал Ликсутов.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что станция Щербинка в настоящее время находится не в лучшем состоянии. "На мой взгляд, платформы безобразные: подъездов и подходов нормальных нет, она превращена в какой-то гадюшник", - сказал Собянин.

Ликсутов пообещал, что все ремонтные работы на станции и благоустройство прилегающих территорий будут завершены до 1 ноября.

Новый путепровод

Строительство нового путепровода через железнодорожные пути на 34-м километре Курского направления МЖД в Щербинке должно быть завершено в начале следующего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Здесь (в Щербинке - ред.) два "горячих" объекта - это переезд через железную дорогу и разворотная эстакада на Варшавском шоссе", - сказал мэр на выездном совещании по вопросам социально-экономического развития городского округа Щербинка.

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство путепровода началось в ноябре 2015 года. "Основной этап завершен - надвижка конструкций через пути. В феврале 2017 года мы постараемся путепровод завершить, а благоустройство сделаем в мае, когда будет тепло", - сказал он.

Кроме того, по словам Бочкарева, при строительстве путепровода будет реконструировано почти три километра прилегающих улиц, так как по завершении строительства в несколько раз на них возрастет транспортная нагрузка. Также, сообщил он, при реконструкции Варшавского шоссе до обводной дороге на Подольск в Щербинке будет построена эстакада в районе улицы Маршала Савицкого.

"В этом году мы провели тендер, заключили контракт. По контракту срок завершения работ - первый квартал 2018 года, но мы будем стараться ускорить", - сказал Бочкарев.

Всего в рамках реконструкции Варшавского шоссе на этом участке планируется построить 6,8 км дорог.