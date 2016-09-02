Еще одна прогулочная зона появилась в центре Москвы на средства от платных парковок

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Еще одна комфортная пешеходная зона для отдыха со скамьями и "зеленой зоной" появилась в центре Москвы на месте бывшей проезжей части. Как сообщил в пятницу журналистам замглавы столичного департамента транспорта Артур Шахбазян, прогулочная зона создана на средства от платных парковок.

"Проект создания пешеходных зон на средства от платных парковок призван сделать город комфортным для горожан. Доступность исторического центра - одно из основных требований к организации современного городского пространства. Создание равных условий для всех участников дорожного движения - автомобилистов, велосипедистов и пешеходов - неотъемлемая часть развития современного мегаполиса. Мы надеемся, что проект создания новых пешеходных зон будет успешным, его оценят и москвичи, и гости столицы", - сказал он.

По его словам, общественное пространство для отдыха и общения горожан появилось на участке между храмом Ильи Пророка и Воскресной школой. Благоустроенный участок 3-го Обыденского переулка стал пешеходным в 2015 году, тогда же на нем были установлены скамьи и велопарковки. В 2016 году на переулке появился "городской огород". Проект предусматривает разные виды лавочек, мини-огород с грядками, кадки с растениями, скамью-лежак, качели. Высажены ели, сезонные и многолетние растения, травы, цветы.

По словам Шахбазяна, проект реализован по инициативе столичного департамента транспорта совместно с префектурой Центрального административного округа. При проектировании нового общественного пространства учитывались пожелания жителей города. Для разработки проектов обустройства новых пешеходных зон департамент транспорта пригласил две команды молодых архитекторов. Работа велась в формате рабочих встреч, которые проходили при поддержке Союза Московских Архитекторов и при участии специалистов префектуры ЦАО.

Это уже третья пешеходная зона, созданная на средства от платных парковок. В 2015 году прогулочные зоны со скамьями появились в Среднем Овчинниковском и Черниговском переулках в центре Москвы.

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