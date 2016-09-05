Число отдохнувших по льготным путевкам Мосгортура детей выросло на 3 тыс.

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 56 тыс. московских детей отдохнули в оздоровительных лагерях и домах отдыха по линии департамента культуры Москвы. Это на 3 тыс. детей больше, чем в 2015 году, сообщил руководитель департамента Александр Кибовский.

"Популярность отдыха в детских лагерях среди московских родителей возрастает: в 2016 году льготными путевками на отдых и оздоровление воспользовались на 3 тыс. больше детей по сравнению с 2015 годом. Всего в этом году город предоставил возможность отдыха 120 тыс. детей, для 56 тыс. из них отдых организовали мы", - сказал Кибовский. По его словам, рост популярности такого вида отдыха связан с более ранним стартом заявочной кампании в этом году (26 марта против конца апреля годом ранее - прим. ТАСС) и повышением качества детского отдыха.

Как отметил Василий Овчинников, генеральный директор ГАУК "Мосгортур" (подведомственное департаменту культуры учреждение, отвечающее за организацию детского отдыха по льготным путевкам - прим. ТАСС), к проверкам баз отдыха в этом году активно привлекались надзорные органы.

"В этом году мы активно сотрудничали с надзорными структурами: 33 оздоровительные организации мы проверили с привлечением экспертов МосГиК (госинспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия - прим. ТАСС), контролировали качество питания в оздоровительных организациях. По итогам каждого осмотра мы получали экспертные заключения от наших коллег, если были зафиксированы нарушения, наши юристы начинали претензионную работу", - подчеркнул Овчинников.

По словам стратегического директора Мосгортура Натальи Лосевой, в этом году усовершенствована программа подготовки московских вожатых. "С 2013 года количество жалоб на вожатых от родителей сократилось в семь раз. Более того, самое большое количество благодарностей от родителей и детей мы получили именно за работу вожатых и руководителей смен, поэтому новую систему подготовки оцениваем как успешную. Тем не менее, это лето показало, что необходимо уделять больше внимания основам безопасности и поведения вожатых в сложных ситуациях, поэтому мы планируем дополнять программу подготовки специальным курсом, куда должны войти антикризисный менеджмент, стрессоустойчивость и тайм-менеджмент", - сказала Лосева.

В этом году Мосгортур организовал отдых московских детей в оздоровительных лагерях Владимирской, Костромской, Московской, Пензенской, Тульской и Ярославской областей, Краснодарского края (Анапы, Геленджика, Сочи), Кавказских Минеральных Вод, Республики Крым и города Севастополя, а также Республики Беларусь. Детям предложены восемь тематических смен, среди них посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино, путешествиям.