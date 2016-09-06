Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве завершено строительство Волоколамского автодорожного путепровода

Москва
6 сентября, 10:45 UTC+3
В настоящее время завершается монтаж барьерных ограждений, благоустройство территории
Материал из 1 страницы
Волоколамский путепровод во время строительства

Волоколамский путепровод во время строительства

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Архив

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы на Волоколамском автодорожном путепроводе через железнодорожные пути МЦК завершены. Об этом во вторник журналистам сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас завершается монтаж барьерных ограждений, благоустройство территории, а в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка.

Смотрите также
Власти Москвы разработали проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссе

"Чтобы минимизировать неудобства для водителей на Волоколамском шоссе, строительство пришлось разделить на несколько этапов. По сути, сооружались три отдельные эстакады, которые потом были объединены в монолитную конструкцию. Еще весной, с завершением сооружения южной и северной стороны путепровода, было увеличено подэстакадное пространство, что позволило в полном объеме проводить работы по реконструкции МЦК", - отметил Бочкарев.

Он добавил, что по проекту реконструкции была проведена полная замена конструкций путепровода с увеличением габаритов для движения поездов по МЦК до 6,9 метра. Длина автодорожного путепровода составляет 174 метра, ширина позволит обеспечить пропуск автотранспорта по 10 полосам движения. В общей сложности реконструировано около 2 км дорог, реконструирован съезд с Волоколамского шоссе на улицу Царева и Большой Волоколамский проезд.

"После завершения реконструкции путепровода количество полос для движения транспорта увеличится с 6 до 10, в том числе появится по одной полосе в каждую сторону для движения общественного транспорта, что положительно скажется на увеличении пропускной способности магистрали", - сказал Бочкарев.

Смотрите также

Заммэра: строительство двух транспортных хорд и рокады в Москве завершится к 2019 году
Собянин: в Новой Москве начато строительство дублера МКАД

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
9
Мень: благоустройство в Москве можно ставить в пример другим городам
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Филиппин сожалеет о своем высказывании по поводу Обамы
2
У блогера, ловившего покемонов в храме на Урале, обнаружили шпионскую авторучку
3
Девочка, жестоко избитая в пригороде Читы, скончалась в больнице
4
В России создается самолет с лазерным оружием
5
Президентский комитет ПАСЕ в полном составе приезжает в Москву
6
Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми
7
Клинтон утверждает, что есть "достоверные сообщения" о вмешательстве РФ в выборы в США
Темы дня
Реклама