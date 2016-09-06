В Москве завершено строительство Волоколамского автодорожного путепровода

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительно-монтажные работы на Волоколамском автодорожном путепроводе через железнодорожные пути МЦК завершены. Об этом во вторник журналистам сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас завершается монтаж барьерных ограждений, благоустройство территории, а в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка.

"Чтобы минимизировать неудобства для водителей на Волоколамском шоссе, строительство пришлось разделить на несколько этапов. По сути, сооружались три отдельные эстакады, которые потом были объединены в монолитную конструкцию. Еще весной, с завершением сооружения южной и северной стороны путепровода, было увеличено подэстакадное пространство, что позволило в полном объеме проводить работы по реконструкции МЦК", - отметил Бочкарев.

Он добавил, что по проекту реконструкции была проведена полная замена конструкций путепровода с увеличением габаритов для движения поездов по МЦК до 6,9 метра. Длина автодорожного путепровода составляет 174 метра, ширина позволит обеспечить пропуск автотранспорта по 10 полосам движения. В общей сложности реконструировано около 2 км дорог, реконструирован съезд с Волоколамского шоссе на улицу Царева и Большой Волоколамский проезд.

"После завершения реконструкции путепровода количество полос для движения транспорта увеличится с 6 до 10, в том числе появится по одной полосе в каждую сторону для движения общественного транспорта, что положительно скажется на увеличении пропускной способности магистрали", - сказал Бочкарев.