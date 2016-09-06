Собянин выступил против массовой выдачи открепительных удостоверений

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал исключить любой административный нажим и "коллективные голосования" в столице на выборах в Госдуму, которые пройдут 18 сентября. Об этом он заявил во вторник на заседании президиума городского правительства.
Мэр отметил, что в Москве в этот день будут находиться сотни тысяч россиян, которые захотят проголосовать по открепительным.
"Во время выборов в Мосгордуму мы вообще отменили систему открепительных, на федеральных выборах это сделать невозможно - люди перемещаются из региона в регион и имеют конституционное право проголосовать", - сказал мэр. По его словам, на предприятиях непрерывного цикла для москвичей необходимо сделать такой график, чтобы "дать возможность людям проголосовать на том участке, где они зарегистрированы, а не устраивать "коллективные голосования" на предприятиях".
Что же касается иногородних работников, которые имеют право потребовать открепительное удостоверение, "это должно быть по его доброй воле и инициативе, а не по инициативе администрации предприятия". "Это должно быть полностью исключено. Прошу встретиться с коллегами из Московской области и решить вопрос, если будет выявляться явный какой-то административный нажим - меня информируйте", - обратился мэр к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
Горбунов сообщил, что в Москве завершается подготовка к проведению голосования. "Подготовка к выборам в Москве завершается, сегодня происходит передача избирательных бюллетений в типографию. Проводится большая работа по информированию на транспорте, в метро, в пятницу пройдет генеральная репетиция голосования", - сказал Горбунов. По его данным, на сегодняшний день в Москве выдано 6,3 тыс. открепительных удостоверений, что в пять раз меньше, чем на выборах 2011 года.