Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин выступил против массовой выдачи открепительных удостоверений

Москва
6 сентября, 15:03 UTC+3
По словам мэра Москвы, необходимо дать возможность людям проголосовать на том участке, где они зарегистрированы, а не устраивать "коллективные голосования" на предприятиях непрерывного цикла
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал исключить любой административный нажим и "коллективные голосования" в столице на выборах в Госдуму, которые пройдут 18 сентября. Об этом он заявил во вторник на заседании президиума городского правительства.

Мэр отметил, что в Москве в этот день будут находиться сотни тысяч россиян, которые захотят проголосовать по открепительным.

Смотрите также
До 130 тыс. избирателей в Москве имеют возможность проголосовать на дому

"Во время выборов в Мосгордуму мы вообще отменили систему открепительных, на федеральных выборах это сделать невозможно - люди перемещаются из региона в регион и имеют конституционное право проголосовать", - сказал мэр. По его словам, на предприятиях непрерывного цикла для москвичей необходимо сделать такой график, чтобы "дать возможность людям проголосовать на том участке, где они зарегистрированы, а не устраивать "коллективные голосования" на предприятиях".

Что же касается иногородних работников, которые имеют право потребовать открепительное удостоверение, "это должно быть по его доброй воле и инициативе, а не по инициативе администрации предприятия". "Это должно быть полностью исключено. Прошу встретиться с коллегами из Московской области и решить вопрос, если будет выявляться явный какой-то административный нажим - меня информируйте", - обратился мэр к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.

Горбунов сообщил, что в Москве завершается подготовка к проведению голосования. "Подготовка к выборам в Москве завершается, сегодня происходит передача избирательных бюллетений в типографию. Проводится большая работа по информированию на транспорте, в метро, в пятницу пройдет генеральная репетиция голосования", - сказал Горбунов. По его данным, на сегодняшний день в Москве выдано 6,3 тыс. открепительных удостоверений, что в пять раз меньше, чем на выборах 2011 года.

Смотрите также

Запущен сайт Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Госдумы в Москве
Собянин: выборы в Москве пройдут максимально честно и открыто

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
К посольству Узбекистана в Москве с утра приносят цветы
15
Собянин: более 20 новых школ и детсадов заработали в Москве 1 сентября
9
Мень: благоустройство в Москве можно ставить в пример другим городам
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
2
В Росгвардии определена окончательная структура ведомства
3
Крымский курортный комплекс Mriya признан лучшим в Европе по версии World Travel Awards
4
Большую часть финансирования "Левада-центр" получал из США
5
В России создается самолет с лазерным оружием
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Рогозин провел экскурсию королю Бахрейна по форуму "Армия-2016"
Темы дня
Реклама