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Двери "Ласточек" на МЦК пассажиры смогут открывать самостоятельно

Москва
6 сентября, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Для того, чтобы войти или выйти из вагона, пассажирам нужно будет нажать на кнопку, расположенную на дверях
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Двери электропоездов "Ласточка", которые будут курсировать на Московском центральном кольце (МЦК), пассажиры смогут открывать самостоятельно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"10 сентября состоится первый этап запуска Московского центрального кольца, и современные поезда "Ласточка" распахнут свои двери для первых пассажиров. Двери подвижного состава МЦК оборудованы кнопками с внешней и внутренней стороны, и пассажиры смогут пользоваться ими на остановочных пунктах МЦК, чтобы открыть двери самостоятельно", - говорится в сообщении.

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Изначально рассматривался вариант открывания и закрывания дверей в автоматическом режиме, то есть с пульта машиниста, по аналогии с существующей системой в Московском метрополитене. "В связи с большим количеством обращений со стороны будущих пассажиров, было принято решение на первом этапе запуска, когда пассажиропоток на МЦК будет небольшой, сделать открывание дверей в ручном режиме. Дальнейший рост количества пассажиров, пользующихся услугами МЦК, даст возможность пересмотреть данное решение в пользу автоматического режима", - отметили в пресс-службе.

Для того, чтобы войти или выйти из вагона, пассажирам нужно будет нажать на кнопку, расположенную на дверях. Она будет работать только во время полной остановки подвижного состава на платформе, и при готовности дверей к открытию будет загораться специальный зеленый индикатор. Пассажир, нажав на кнопку, сможет открыть двери самостоятельно.

Первый этап запуска Московского центрального кольца состоится 10 сентября. С этого момента пассажирам будут доступны 24 станции, при этом 11 пересадок - на метро и 5 - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции - 31, а также 14 пересадок на метро и 6 на пригородные электрички. На третьем этапе запуска будет 17 пересадок на метро и 10 на электрички. Всего с запуском МЦК москвичи и гости столицы могут совершить более 350 пересадок, а время в пути при передвижениях по столице сократится в 3 раза.

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