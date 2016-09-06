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Пассажирам электричек раздадут листовки с указанием пересадок на МЦК

Москва
6 сентября, 17:07 UTC+3
Информирование о возможности сократить время в пути идет на железнодорожных станциях, где будет возможность пересадки на новую транспортную систему, запуск которой запланирован на 10 сентября
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© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пассажиры пригородных электричек получат листовки с информацией о пересадках на Московское центральное кольцо (МЦК). Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

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"До старта регулярного движения по кольцу на станциях, пересадочных с МЦК и находящихся поблизости к МЦК, пассажирам раздадут 50 тыс. листовок, содержащих информацию о будущих доступных маршрутах", - уточнили в пресс-службе. Информирование о возможности сократить время в пути идет на железнодорожных станциях, где будет возможность пересадки на новую транспортную систему, запуск которой запланирован на 10 сентября.

Кроме того, в электричках расклеены 7 тыс. обновленных схем Московского железнодорожного узла с указанием станций пересадок на МЦК. Отдельно на схеме конкретного направления указано, с какого остановочного пункта можно будет совершить пересадку на новую транспортную артерию.

Запуск МЦК

Первые поезда с пассажирами поедут по Московскому центральному кольцу 10 сентября. С десяти станций МЦК пассажиры смогут перейти на остановочные пункты девяти радиальных направлений железной дороги. Уже на первом этапе запуска новой транспортной артерии можно будет совершить пересадку с радиальных направлений железной дороги на пяти станциях МЦК: Северянин (Ярославское направление) - Ростокино МЦК, Окружная (Савеловское направление) - Окружная МЦК, Тестовская (Белорусское направление) - Шелепиха МЦК, Тестовская (Белорусское направление) - метро "Международная" - Деловой центр МЦК, НАТИ (Октябрьская железная дорога) - Лихоборы МЦК.

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Пассажирское движение по МЦК будет запущено через четыре дня. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Первый месяц после запуска кольца проезд будет бесплатным.

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