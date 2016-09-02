Москвичей призвали не затягивать с активацией билетов для проезда по МЦК

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пассажиров призвали уже сейчас пройти активацию проездных билетов в кассе столичного метро для прохода на станции Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в пятницу сообщил журналистам первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

"Мы призываем пассажиров уже сейчас пройти активацию карт для проезда МЦК. Это одноразовая процедура", - сказал Латыпов, отметив, что уже 550 тыс. пассажиров прошли процедуру активации.

Он напомнил, что владельцам единых проездных билетов нужно будет перепрограммировать их в кассе столичного метро для прохода на станции МЦК. Владельцам транспортной карты "Тройка" для проезда по МЦК нужно будет только пополнить карту на любую сумму.

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 рублей.