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На 167 станциях Московского метрополитена обновили навигацию к открытию МЦК

Общество
29 августа, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Новая навигация позволит горожанам точно знать, с каких станций метро можно совершить пересадку на линию центрального кольца
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен завершил обновление навигации на 167 станциях подземки. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

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"Обновленная навигация появились на станциях Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской, Филевской, Калининской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий", - уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что замена маршрутно-путевых полос прошла к началу движения на Московском центральном кольце (МЦК), первый этап запуска которого состоится уже 10 сентября. Новая навигация позволит горожанам точно знать, с каких станций метро можно совершить пересадку на линию МЦК, а значит, построить более удобный и быстрый для себя маршрут.

"Всего установлено 607 маршрутно-путевых полос. Самое большое количество - 130 маршрутно-путевых полос - появилось на Сокольнической линии, где три станции имеют переходы на Московское центральное кольцо: "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская" и "Спортивная", - уточнил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, порядка ста обновленных маршрутно-путевых полос появились на Калужско-Рижской, Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линиях, так как каждая из них пересекается с МЦК дважды.

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Московское центральное кольцо состоит из 31 станции, которые представляют собой транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). С 17 из них можно пересесть на метро, с 10 - на пригородные поезда. После старта движения в сентябре пассажирам будут доступны 14 пересадок на метро и шесть - на электрички, к каждому ТПУ будет подведен наземный городской транспорт. В общей сложности, у москвичей появится более 350 возможных вариантов пересадок при перемещениях по городу, что существенно разгрузит метрополитен.

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