Видеокамеры установят в вагонах поездов, курсирующих на МЦК в Москве

Bloomberg: Путин заявил, что РФ готовится к приватизации "Роснефти" в этом годуЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:29
СМИ: в Австралии приостановлена продажа смартфонов Galaxy Note 7Экономика и бизнес 2 сентября, 9:25
Швейцарский инвестор профинансирует строительство НПЗ в Новосибирской областиСибирь 2 сентября, 9:23
В Приморском крае введен режим ЧС федерального уровняПроисшествия 2 сентября, 9:12
ЦБ отозвал лицензию у банка "Тетраполис"Экономика и бизнес 2 сентября, 9:08
Путин: власти РФ готовы вносить коррективы в условия работы инвесторов на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 2 сентября, 9:01
Пять континентов: дресс-код для туристок, стометровка в сто лет и вред от селфиОбщество 2 сентября, 9:00
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с бетонной опорой в ИркутскеПроисшествия 2 сентября, 8:49
Минэнерго РФ планирует обсудить с ЕС реализацию "Северного потока-2"Экономика и бизнес 2 сентября, 8:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Поезда "Ласточки", которые будут курсировать по Московскому центральному кольцу (МЦК, ранее МКЖД) с 10 сентября, оснастят видеокамерами. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в каждом вагоне установят четыре видеокамеры.
"Все поезда, которые будут курсировать по Московскому центральному кольцу, оборудуют системой видеонаблюдения. В каждом вагоне "Ласточки" будет по четыре видеокамеры. Машинист сможет видеть все, что происходит в поезде, на специальном мониторе у себя в кабине", - говорится в сообщении.
Кроме того, вагоны оснастят информационными панелями, которые подскажут пассажирам время прибытия на следующую станцию, а также возможные варианты пересадки. В туалетных комнатах и вагонах поезда установят урны. Санузлы будут приспособлены и для маломобильных граждан. Они также смогут воспользоваться услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров: все поезда будут оборудованы специальной кнопкой (рядом с туалетной комнатой) для вызова сотрудников центра в случае необходимости.
На МЦК расположена 31 станция. Кольцо и метро свяжут 17 пересадок, 14 из них откроются этой осенью. МЦК будет полностью интегрировано в систему столичного метро с едиными билетной и тарифной системами, навигацией и правилами проезда льготных категорий граждан. В течение полутора часов пересадка с центрального кольца на метро будет бесплатной.