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Видеокамеры установят в вагонах поездов, курсирующих на МЦК в Москве

Москва
2 сентября, 9:23 UTC+3
Машинист сможет видеть все, что происходит в поезде, на специальном мониторе у себя в кабине
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Поезда "Ласточки", которые будут курсировать по Московскому центральному кольцу (МЦК, ранее МКЖД) с 10 сентября, оснастят видеокамерами. Как сообщается на сайте столичной мэрии, в каждом вагоне установят четыре видеокамеры.

"Все поезда, которые будут курсировать по Московскому центральному кольцу, оборудуют системой видеонаблюдения. В каждом вагоне "Ласточки" будет по четыре видеокамеры. Машинист сможет видеть все, что происходит в поезде, на специальном мониторе у себя в кабине", - говорится в сообщении.

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Кроме того, вагоны оснастят информационными панелями, которые подскажут пассажирам время прибытия на следующую станцию, а также возможные варианты пересадки. В туалетных комнатах и вагонах поезда установят урны. Санузлы будут приспособлены и для маломобильных граждан. Они также смогут воспользоваться услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров: все поезда будут оборудованы специальной кнопкой (рядом с туалетной комнатой) для вызова сотрудников центра в случае необходимости.

На МЦК расположена 31 станция. Кольцо и метро свяжут 17 пересадок, 14 из них откроются этой осенью. МЦК будет полностью интегрировано в систему столичного метро с едиными билетной и тарифной системами, навигацией и правилами проезда льготных категорий граждан. В течение полутора часов пересадка с центрального кольца на метро будет бесплатной.

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