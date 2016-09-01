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Для Московского центрального кольца подготовили три варианта схем

Москва
1 сентября, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Самым полным по объему стал третий тип схемы, где для станций МЦК указаны возможные пересадки на наземный городской транспорт
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© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Три варианта схемы Московского центрального кольца (МЦК, ранее МКЖД) подготовлены для использования. Как сообщается на сайте столичной мэрии, три варианта схемы МЦК разбиты на этапы ввода транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и инфраструктуры в эксплуатацию.

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"На одной из схем МЦК нанесено на карту города с обозначением линий пригородных железных дорог, а также линий Московского метрополитена, включая строящийся Третий пересадочный контур. На втором - схема МЦК вписана в карту столичного метро с указанием ориентировочного времени наземных пересадок с МЦК. Самым полным по объему стал третий вариант схемы, где для станций МЦК указаны возможные пересадки на наземный городской транспорт, включая тип и количество транспортных средств, общую провозную способность и интервал движения", - говорится в сообщении.

Три варианта схемы МЦК разбиты на этапы ввода ТПУ и инфраструктуры в эксплуатацию: первый в сентябре 2016 года, второй - в декабре 2016 года, когда будут сданы все станции, и третий - с окончательным вводом в эксплуатацию ТПУ с возможностью пересадок без выхода на улицу, уточняется на сайте.

Московское центральное кольцо

На МЦК расположена 31 станция. Кольцо и метро свяжут 17 пересадок, 14 из них откроются этой осенью. МЦК будет полностью интегрировано в систему столичного метро с едиными билетной и тарифной системами, навигацией и правилами проезда льготных категорий граждан.

В течение полутора часов пересадка с центрального кольца на метро будет бесплатной. Запуск движения на МЦК запланирован на 10 сентября.

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