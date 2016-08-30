Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин: пассажиры смогут месяц бесплатно ездить по МЦК

Москва
30 августа, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Московское центральное кольцо планируют запустить 10 сентября 2016 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пассажиры смогут в течение месяца бесплатно ездить по Московскому центральному кольцу (МЦК), которое будет запущено 10 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Московское центральное кольцо планируют запустить 10 сентября 2016 года. Длина МЦК составит 54 километра, в его состав входит 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. К началу пассажирского движения по кольцу будет 14 пересадок на метро и шесть пересадок на пригородные электрички.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
6
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета
10
На станции московского метро "Окружная" создадут крупный транспортно-пересадочный узел
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
2
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
3
Василий Березуцкий будет капитаном сборной России
4
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Украина выразила России протест из-за акции у стен посольства в Москве
7
Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы
Темы дня
Реклама