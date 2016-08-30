Собянин: пассажиры смогут месяц бесплатно ездить по МЦК

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пассажиры смогут в течение месяца бесплатно ездить по Московскому центральному кольцу (МЦК), которое будет запущено 10 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В сентябре откроем движение на #МЦК. Приняли решение о том, что месяц после запуска можно будет кататься бесплатно, хоть целый день — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 30 августа 2016 г.

Московское центральное кольцо планируют запустить 10 сентября 2016 года. Длина МЦК составит 54 километра, в его состав входит 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. К началу пассажирского движения по кольцу будет 14 пересадок на метро и шесть пересадок на пригородные электрички.