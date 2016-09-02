Автобусы до станций МЦК будут следовать с интервалом 6-8 минут

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Городской наземный транспорт, который обеспечит подъезд пассажиров до Московского центрального кольца (МЦК), будет следовать с интервалом 6-8 минут. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

"Нами к запуску МЦК была проведена большая работа в части движения общественного транспорта. Были проанализированы все точки притяжения и организована пешеходная связь. Более 30 новых маршрутов к станциям МЦК будут работать практически с таким же интервалом 6-8 мин, как работа самого МЦК", - сказал он, отметив, что большая часть станций МЦК будет обеспечена хорошей доступностью городского наземного транспорта к моменту запуска пассажирского движения.

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

На МЦК обеспечат движение более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 руб.