Встречную выделенную полосу запустят на Кремлевском кольце с 1 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новую выделенную полосу планируют запустить с 1 октября 2016 года в центре Москвы. Она пройдет от Лубянской площади по Театральному проезду, улицам Охотный Ряд, Моховой и Боровицкой площади по крайней левой стороне дороги навстречу основному движению. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, благодаря новой выделенке осенью в центре появится и обновленная сеть маршрутов наземного транспорта.

"Выделенная полоса позволит организовать двустороннее движение общественного транспорта на Кремлевском кольце. Она соединит магистральными наземными маршрутами район Покровки, Китай-город и Лубянку с Тверской улицей, Новым Арбатом и Кропоткинской. При движении по Моховой улице, Охотному Ряду и Театральному проезду в направлении Лубянки общественный транспорт будет двигаться в общем потоке", - уточняется в сообщении.

Встречная выделенная полоса на Кремлевском кольце позволит сократить время в пути для пассажиров до 45 минут. "Раньше одностороннее движение по улицам Кремлевского кольца вынуждало общественный транспорт следовать неудобными и непонятными для пассажиров трассами. Теперь маршруты будут избавлены от неудобных разворотов и объездов и пролягут через самые востребованные у москвичей районы центра удобными прямыми и понятными трассами", - заявил руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как ожидается, провозная способность наземных маршрутов в центре Москвы увеличится на 30%, а также снизится нагрузка на улично-дорожную сеть и метрополитен. С Боровицкой площади выделенная полоса продолжится через Большой и Малый Каменные мосты (улица Серафимовича), выходя затем на Большую Якиманку и Ленинский проспект. Таким образом, будет образован непрерывный коридор для движения общественного транспорта из ТиНАО в самый центр города.

В настоящий момент продолжаются работы по нанесению разметки, установке светофорных объектов и дорожных знаков.