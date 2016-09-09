Сайт мэрии Москвы опубликовал карту бесплатных точек Wi-Fi на День города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Карта покрытия бесплатной городской сети Wi-Fi, первый участок которой запустят к Дню города, опубликована на сайте столичной мэрии.

"Около 200 точек доступа утром в субботу, 10 сентября, начнут работу на 30 улицах в центре города. Это в первую очередь территории внутри Бульварного кольца, в том числе участки Тверской и Мясницкой улиц", - уточняется на портале.

На каждой улице размещается несколько точек доступа, уверенный прием обеспечивается в радиусе 50 метров от хот-спота.

Бесплатным Wi-Fi будут охвачены центральные праздничные площадки Дня города. Москвичи смогут опробовать новый сервис в действии - сориентироваться по программе мероприятий, посмотреть видеотрансляции с камер городской системы видеонаблюдения, поделиться фотографиями в социальных сетях.

Новая сеть будет готова к высоким нагрузкам. В День города к интернету одновременно смогут подключиться до 15 тыс. пользователей на скорости не менее одного мегабита в секунду. Авторизоваться можно будет с помощью аккаунта от московского портала госуслуг pgu.mos.ru или единой мобильной платформы.

Всего в рамках программы "Городской Wi-Fi" будет установлено 1,1 тыс. точек доступа к бесплатному интернету, в полном объеме они заработают в начале 2017 года. Сейчас в городе работает 8,7 тыс. точек бесплатного Wi-Fi, примерно 7,5 тыс. из них расположено в зданиях, на территории общежитий вузов, остальные - преимущественно в парках и зонах отдыха. Кроме того, бесплатный Wi-Fi действует в метро и частично в наземном транспорте.