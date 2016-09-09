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Строительство ТПУ на МЦК позволит создать около 40 тыс. рабочих мест

Москва
9 сентября, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Запуск Московского центрального кольца позволит ускорить развитие порядка 10,8 тыс. га территорий
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на Московском центральной кольце (МЦК) позволит создать около 40 тыс. новых рабочих мест. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство новых транспортных узлов на МЦК даст городу серьезный экономический эффект. Здесь появится около 40 тыс. новых рабочих мест, изменится география мест приложения труда. При этом еще более 3 тыс. рабочих мест создается на самой магистрали", - отметил Хуснуллин.

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Глава Стройкомплекса сообщил, что запуск МЦК позволит ускорить развитие порядка 10,8 тыс. га территорий.

"Сегодня - это фактически брошенные промышленные площадки, которые используются неэффективно или совсем не вовлечены в жизнь города. В перспективе здесь может быть построено порядка 2 млн кв. м недвижимости", - подчеркнул Хуснуллин.

Он уточнил, что по предварительных прогнозам, на территориях, попадающих в зону реновации вдоль МЦК, будут проживать около 50 тыс. человек.

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