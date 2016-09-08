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Первый поезд по МЦК отправится 10 сентября в 14.00

Москва
8 сентября, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
В настоящий момент еще не определено, с какой именно станции начнется движение
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый поезд с пассажирами на Московском центральном кольце (МЦК) стартует в 14.00 мск 10 сентября. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-центра МЦК Надежда Доржиева.

"Первый поезд, которым могут воспользоваться пассажиры, стартует на МЦК в 14.00 мск 10 сентября", - сказала Доржиева. В настоящий момент еще не определено, с какой именно станции начнется движение.

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Всего на МЦК предусмотрен 31 остановочный пункт, из них 17 - с пересадкой на метрополитен, 10 - на пригородные электрички. Все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом. Движение обеспечат более 100 пар высокоскоростных поездов "Ласточка" с интервалом следования 6 минут в часы пик. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год.

Одна поездка по МЦК будет стоить 50 руб., две - 100 руб., не более 40 поездок - 1,3 тыс. руб., а не более 60 - 1,57 тыс. руб. Проездной билет без лимита поездок обойдется пассажирам на сутки в 210 руб., на трое суток - в 400 руб., на семь суток - в 800 руб.

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