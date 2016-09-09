Новые метровагоны "Москва" оборудуют зарядками для мобильных телефонов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первый метропоезд "Москва", оборудованный зарядками для телефонов, появится на Таганско-Краснопресненской линии московского метро в феврале 2017 года. Как сообщил заместитель столичного мэра Максим Ликсутов, новый метропоезд оборудуют 48 зарядными устройствами.

"В каждом поезде, который состоит из восьми вагонов, у нас есть 48 портов для зарядки мобильных телефонов, гаджетов", - сказал Ликсутов во время презентации нового поезда на ВДНХ. Кроме того, в поезде стоят интерактивные мониторы, "где можно будет проложить маршрут, увеличить карту". В поезде также будет беспроводной интернет.

Ликсутов также отметил, что в этом поезде на 20% больше пассажирских мест, на 15% больше места для машиниста, на 30% улучшено освещение, подается больше воздуха, на 30% снижен уровень шума.

Первые вагоны нового поколения, изготовленные на заводе "Метровагонмаш", будут показаны москвичам и гостям столицы в День города.