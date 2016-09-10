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Более 19 тыс. правоохранителей обеспечат безопасность в День города

Москва
10 сентября, 10:19 UTC+3
В эти выходные в Москве запланировано проведение около тысячи праздничных мероприятий
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 19 тыс. человек - полицейские, бойцы Росгвардии, народные дружинники - обеспечат безопасность в День города в Москве, который отмечается в эти выходные. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан будет задействовано более 19 тыс. человек, в том числе 11 тыс. сотрудников столичной полиции, 5,5 тыс. военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, 700 слушателей и курсантов Московского университета МВД России, а также 1 тыс. сотрудников частных охранных предприятий, 1 тыс. народных дружинников и казаков", - рассказали в столичной полиции.

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В пресс-службе отметили, что глава столичной полиции Анатолий Якунин распорядился задействовать максимальное число полицейских для обеспечения безопасности в городе и предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за выполнение возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка и соблюдению законности.

В День города в Москве, по данным ГУ МВД, запланировано проведение около тысячи праздничных мероприятий. Они пройдут на Красной, Тверской, Пушкинской и Театральной площадях, на Поклонной горе, Тверской улице, Цветном бульваре, а также во всех парках и зонах отдыха столицы.

Для обеспечения безопасности будут применяться арочные и ручные металлодетекторы, под контролем будут торговые точки по продаже алкоголя.

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