Москва отмечает свой 869-й день рождения

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Москва отметит свой 869-й день рождения. Дата не круглая, однако организаторы подготовили для москвичей и гостей столицы более 1 тыс. праздничных мероприятий, которые под девизом "Москва - город российского кино" пройдут на 212 площадках. Как ожидают в столичной мэрии, за два дня - 10 и 11 сентября - праздничные площадки посетят более 10 млн человек. Торжества охватят весь город - программы предусмотрены не только в центре, но и в округах.

Как обещают в мэрии, подготовленные мероприятия не оставят равнодушными никого. Запланировано более 300 концертов и музыкальных фестивалей, свыше 100 мастер-классов, порядка 200 бесплатных экскурсий, 12 высотных и 20 парковых фейерверков.

Основными площадками празднования Дня города станут Тверская улица, Красная, Манежная, Тверская, Театральная, Пушкинская и Болотная площади, улица Арбат, столичные парки, в том числе Поклонная гора, Парк Горького, "Сокольники", музеи "Царицыно" и "Коломенское", ВДНХ и пешеходные зоны.

Центральным событием традиционно станет торжественное открытие Дня города Москвы на Красной площади, которое начнется ровно в полдень с боя курантов. Само мероприятие можно будет увидеть из разных мест столицы - его будут транслировать на всех городских площадках. Музыкальный старт праздника по всему городу будет дан одновременно в 13:00 мск исполнением гимна Москвы.

Москва: жизнь как в кино

На 33 городских площадках фестиваля "Московское кино" пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню города. В частности, Тверская улица превратится в киноплощадку, на которой воспроизведут сцены из всеми любимых отечественных фильмов - "Иван Васильевич меняет профессию", "Свинарка и пастух", "Война и мир", "Цирк", "Место встречи изменить нельзя", "Я шагаю по Москве", "Покровские ворота", "Гостья из будущего", "Ночной дозор", "Стиляги".

Все выходные москвичам будут показывать известные советские и российские фильмы и угощать любимыми блюдами киногероев. На участке от Козицкого переулка до Манежной площади будут работать 10 кулинарных площадок. На этих площадках воссоздадут первый бал Наташи Ростовой из фильма "Война и мир" и номер "Полет на Луну" из картины "Цирк".

Москвичи смогут погрузиться в атмосферу любимых фильмов и встретиться с героями-двойниками. На Тверской улице посетители смогут сделать прическу и макияж, как у героев фильма "Я шагаю по Москве", поработать в отделе МУРа из фильма "Место встречи изменить нельзя", попадут в царские палаты из картины "Иван Васильевич меняет профессию". На площадке, посвященной фильму "Покровские ворота", можно будет бесплатно покататься на роликах. А на площадке фильма "Гостья из будущего" - сразиться с космическими пиратами.

Парад студентов и фестиваль прессы

В Парке Победы пройдет юбилейный XV Парад российского студенчества. C 12:30 до 13:40 мск состоится праздничное шествие: колонны первокурсников пройдут по Парку Победы, а со сцены участников будут приветствовать известные государственные и общественные деятели, ректоры вузов.

С 14:00 до 14:45 мск запланирована торжественная часть парада в формате телемоста с городами - участниками акции. Затем сотни тысяч первокурсников из разных уголков России одновременно в режиме реального времени принесут Клятву российского студента. После чего будет дан старт студенческой программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Дневная и вечерняя программы будут заполнены концертами звезд эстрады.

На Пушкинской площади пройдет традиционный Фестиваль столичной прессы. О своем участии в мероприятии в этом году заявили около 30 изданий. Городок прессы начнет свою работу в 10 утра. Здесь можно будет оформить льготную подписку на газеты и журналы, бесплатно получить номера изданий, принять участие в различных развлекательных мероприятиях. Подписчиков ждут сувениры от любимых изданий, а также насыщенная развлекательная программа.

Москва парковая

Насыщенную и разноплановую программу приготовила дирекция Мосгорпарка, 10 сентября в ней примут участие 24 городских парка. Старт программ намечен на полдень, а в 22:00 мск в 20 парках запустят фейерверки. В Парке Горького центральной темой праздника станет кино. На главной сцене зазвучат мелодии из кинофильмов, площадь у фонтана превратится в съемочную площадку.

Для детей будут работать киношкола и мультмастерская. Одним из центральных событий станет спектакль "Легенды ветра" французского уличного театра Remue Menage. Зрителей ждут гигантские летающие фигуры, джамперы, воздушные акробаты и оперная певица на четырехметровой Луне.

В "Музеоне" пройдет традиционный международный фестиваль авангардной музыки Fields, а в Саду им. Баумана - специальная программа этого фестиваля, посвященная современной фортепианной музыке разных жанров - Piano Fields. На трех сценах будут звучать современная академическая музыка, джазовый авангард и неоклассика. В саду "Эрмитаж" пройдет традиционный "Театральный марш": 12-часовой театральный марафон лучших московских театров.

В парке "Сокольники" можно будет услышать джаз на Фонтанной площади и увидеть театр на Фестивальной площади.

Москва энергосберегающая

Световое шоу и знакомство с энергосберегающими технологиями ждут москвичей на ВДНХ, где завершится Всероссийский фестиваль энергосбережения "#Вместеярче". Праздник состоится на площади Промышленности. В дневные часы объекты фестиваля будут вырабатывать собственную энергию. А вечером - отдавать энергию, накопленную за день, световым инсталляциям.

Одним из центральных объектов фестиваля станет стена высотой 15 метров из металлических конструкций, внутри которых разместят ветрогенераторы. В основании арт-объекта установят светящиеся панно из 1,5 тыс. диодов с панорамой города. На нем можно будет рассмотреть главные достопримечательности столицы: Кремль, Шуховскую и Останкинскую башни, Большой Каменный мост, высотку у Красных Ворот.

Для самых юных посетителей праздника будут работать пять эко-каруселей. На Главной аллее поставят 16 больших ветрогенераторов, вечером они включат иллюминацию из светодиодов и гирлянд.

Москва экскурсионная

По традиции к празднику приурочен Общегородской день экскурсий. Для москвичей и гостей города разработано свыше 200 бесплатных маршрутов, в том числе уникальные авторские экскурсии от городского экскурсионного бюро, краеведов и архитекторов. Ожидается, что экскурсии посетят около 15 тыс. человек.

Программа "Москва экскурсионная" будет действовать два дня. Все экскурсии бесплатные. Всем желающим предлагают прогуляться по центру столицы, забрести в самые укромные ее переулки и улицы, познакомиться со старинными усадьбами, услышать о жизни и творчестве великих писателей и поэтов.

Москва музейная

В честь празднования Дня города 10 и 11 сентября в Москве будут бесплатно работать 88 музеев. Среди них - галерея Музея Москвы, Solyanka VPA, Музей Вадима Сидура, ММСИ, Государственный музей истории ГУЛАГа, Манеж, Мультимедиа-арт-музей, Музей моды, Дарвиновский музей и другие.

Почти все музеи подготовили специальные праздничные программы. Так, посетители Дарвиновского музея увидят оживших динозавров и погладят белого медведя при помощи технологии дополненной реальности. Гости Мультимедиа-арт- музея попадут на выставку "Русский космос". На экскурсии в музее "Бородинская битва" расскажут, как и когда возникли круговые картины, получившие название "панорама", и почему их называют "кино XIX века".

Москва безопасная

Все городские службы в эти выходные будут работать в усиленном режиме. Безопасность обеспечат более 15 тыс. сотрудников полиции и нацгвардии. Мобилизуются все силы частных охранных предприятий. В обеспечении безопасности будут задействованы 350 сотрудников МЧС, спасатели, добровольные пожарные формирования.

Также будет обеспечена и медицинская помощь - в местах проведения праздничных мероприятий будут дежурить порядка 100 бригад "скорой" помощи. Также сформированы оперативные ремонтные бригады на случай возникновения нештатных ситуаций в городских коммунальных сетях.

Москва ослепительная

Кульминацией праздника станет единовременный залп праздничных фейерверков во всех округах Москвы, который начнется в 22 часа и продлится пять минут. Салют будет дан с 12 общегородских площадок, а также с 20 точек, расположенных в парках.

В частности, фейерверки будут запускать с Москворецкой и Лужнецкой набережных, на пустыре на улице Кадырова, на Поклонной горе, в парке Дружбы, на улице Борисовские пруды, в парке им. Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в Саду имени Баумана, парках "Фили", "Красная Пресня", Бабушкинский, Перовский и других площадках.

Салют будет виден во всех районах столицы - все они распределены равномерно по территории города. Организаторы обещают фейерверки в виде ромашек, лилий, георгинов, пионов, корон и водопадов. Они будут проводиться под специально разработанное музыкальное сопровождение. Финальным аккордом всех фейерверков станет "Золотая Москва" - множество пересекающихся золотых и серебряных корон и водопадов.

Москва солнечная

Погода не помешает насладиться праздником и полюбоваться салютом. Антициклон из Европы обеспечит солнечную и комфортную погоду. Атмосферное давление подрастет и осадки если и будут, то небольшие и лишь местами. Воздух в Москве прогреется до 18 градусов. Ветер по-прежнему будет дуть с северо-запада, днем с силой 5-10 м/с.

В помощь небесной канцелярии - современные технологии. Погода при любых прогнозах будет солнечной - спецавиация обеспечит метеозащиту и безоблачное небо. Технология разгона облаков в праздничные дни в Москве отработана десятилетиями. В 4 утра 8 бортов ВКС проведут метеоразведку, при необходимости начнут "разгон" облаков с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и йодистого серебра.