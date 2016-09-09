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Тест: хорошо ли вы знаете Москву?

Общество
9 сентября, 10:00 UTC+3
Проверьте ваши знания о "лучшем городе Земли": 10 вопросов об улицах, зданиях и памятниках российской столицы
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

Есть ли в Москве памятник Иосифу Бродскому и улица Уго Чавеса? Часто ли вы проходите по Собачьей площадке? Проверьте, что вы знаете о бульварах, улицах и памятниках российской столицы.

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