Тест: хорошо ли вы знаете Москву?

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Пробки в Москве 1 сентября могут достичь 10 балловОбщество 1 сентября, 11:22
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Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
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Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
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