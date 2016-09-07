Парковка в Москве 10 сентября будет платной, несмотря на День города

Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствияПроисшествия 7 сентября, 15:49
Владимир Маркин представил свою первую книгу на книжной выставке в МосквеОбщество 7 сентября, 15:43
"Газпром" получил первые разрешения на "Турецкий поток"Экономика и бизнес 7 сентября, 15:42
Турпоток на курорте Сочи превысил статистику за четверть векаОбщество 7 сентября, 15:42
МИД РФ: продвижение турецких войск вглубь территории Сирии нелегитимноПолитика 7 сентября, 15:36
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студентыОбщество 7 сентября, 15:27
Путин разрешил Росгвардии пользоваться спецсигналами на своих автомобиляхПолитика 7 сентября, 15:27
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефонПроисшествия 7 сентября, 15:25
Платини выступит с речью на выборах нового президента УЕФАСпорт 7 сентября, 15:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Автомобилистам придется оплачивать парковку в Москве 10 сентября, несмотря на празднование Дня города. Об этом сообщили в "Московском паркинге".
"Парковка в День города, 10 сентября, будет платной, так как это не государственный, а общегородской праздник. 11 сентября плата не взимается", - отмечается в сообщении. Парковка по субботам в Москве платная.
Бесплатная парковка действует с 00.00 до 24.00 мск по воскресеньям, нерабочим праздничным дням, выходным (суббота и воскресенье), перенесенным в соответствии с федеральным законом на другой день недели, субботам, следующим за праздничным или выходным днем.
Бесплатно парковаться в Москве можно будет 11, 18 и 25 сентября; 2, 9, 16, 23, 30 октября; 4-6 ноября (День народного единства), 13, 20 и 27 ноября; 4, 11, 18 и 25 декабря.