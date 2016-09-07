Парковка в Москве 10 сентября будет платной, несмотря на День города

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Автомобилистам придется оплачивать парковку в Москве 10 сентября, несмотря на празднование Дня города. Об этом сообщили в "Московском паркинге".

"Парковка в День города, 10 сентября, будет платной, так как это не государственный, а общегородской праздник. 11 сентября плата не взимается", - отмечается в сообщении. Парковка по субботам в Москве платная.

Бесплатная парковка действует с 00.00 до 24.00 мск по воскресеньям, нерабочим праздничным дням, выходным (суббота и воскресенье), перенесенным в соответствии с федеральным законом на другой день недели, субботам, следующим за праздничным или выходным днем.

Бесплатно парковаться в Москве можно будет 11, 18 и 25 сентября; 2, 9, 16, 23, 30 октября; 4-6 ноября (День народного единства), 13, 20 и 27 ноября; 4, 11, 18 и 25 декабря.