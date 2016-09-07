Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парковка в Москве 10 сентября будет платной, несмотря на День города

Москва
7 сентября, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС
В "Московском паркинге" это объяснили тем, что День города - праздник негосударственный
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Автомобилистам придется оплачивать парковку в Москве 10 сентября, несмотря на празднование Дня города. Об этом сообщили в "Московском паркинге".

"Парковка в День города, 10 сентября, будет платной, так как это не государственный, а общегородской праздник. 11 сентября плата не взимается", - отмечается в сообщении. Парковка по субботам в Москве платная.

Смотрите также
Танцы, велозаезд и "Московское кино": куда пойти на День города в столице

Бесплатная парковка действует с 00.00 до 24.00 мск по воскресеньям, нерабочим праздничным дням, выходным (суббота и воскресенье), перенесенным в соответствии с федеральным законом на другой день недели, субботам, следующим за праздничным или выходным днем.

Бесплатно парковаться в Москве можно будет 11, 18 и 25 сентября; 2, 9, 16, 23, 30 октября; 4-6 ноября (День народного единства), 13, 20 и 27 ноября; 4, 11, 18 и 25 декабря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Платные парковки и эвакуация автомобилей
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Нарышкин открыл Московскую международную книжную выставку-ярмарку
7
Более 1 тыс. человек привили от гриппа в пунктах у метро Москвы за сутки
8
Собянин: эстакада на Липецкой улице Москвы уберет "вечную пробку"
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
5
Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского. Досье
6
Город Днепр разорвал отношения с Красноярском, Самарой и Улан-Удэ
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама