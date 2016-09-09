Песков: Путин в День города прокатится по Московскому центральному кольцу

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 10 сентября, в День города в столице, выступит на торжественном мероприятии на Красной площади, а также прокатится по Московскому центральному кольцу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет участие в мероприятиях в рамках празднования Дня города Москвы", - сказал Песков. "Он ознакомится с Московским центральным кольцом (которое в субботу откроется для пассажиров), проедется по нему, (мэр столицы) Сергей Собянин его пробрифингует, расскажет о планах", - сообщил пресс-секретарь Путина. Также глава государства в субботу по случаю праздника выступит на Красной площади перед москвичами, добавил Песков.

В этом году Москва отметит 869-летие. Праздничные гулянья пройдут 10 и 11 сентября на более чем 200 праздничных площадках по всей столице: на Красной, Тверской, Пушкинской и Театральной площадях, Поклонной горе, Тверской улице, Цветном бульваре, а также во всех парках и зонах отдыха города.

Вторая кольцевая линия

Московское центральное кольцо, первый этап запуска которого состоится 10 сентября, будет полностью интегрировано в систему метрополитена и станет фактически второй кольцевой линией метро. Оно будет иметь со столичной подземкой единые тарифы, билеты, сервисы и навигацию, а также возможность совершать пересадки с одного вида транспорта на другой.

Московское центральное кольцо - это 31 станция, 17 пересадок на метро, 10 пересадок на пригородные электрички. С каждого транспортно-пересадочного узла можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт.

Запуск пассажирского движения на МЦК будет проходить в несколько этапов. Первый состоится завтра, в День города: для пассажиров откроют 24 станций, где они могут сделать 11 пересадок на метро и пять - на пригородные поезда.

До конца года будут открыты все станции. В первый месяц проезд по МЦК будет бесплатным.

Развернуть Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы