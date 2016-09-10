ГУ МВД по Москве: более 200 тыс. человек участвуют в праздновании Дня города

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. человек посетили основные места празднования Дня города в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Парк Горького, ВДНХ, Парк Победы, Царицыно, музей-заповедник Коломенское, Тверскую улицу и много других площадок в столице уже посетили более 200 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.
В День города в Москве, по данным ГУ МВД, проводится около тысячи праздничных мероприятий. Они проходят на Красной, Тверской, Пушкинской и Театральной площадях, на Поклонной горе, Тверской улице, Цветном бульваре, во всех парках и зонах отдыха столицы.
Для обеспечения безопасности применяются арочные и ручные металлодетекторы, под контролем правоохранителей находятся торговые точки по продаже алкоголя.