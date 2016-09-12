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За неделю в мобильных пунктах у московского метро от гриппа привили почти 14 тыс. человек

Москва
12 сентября, 16:56 UTC+3
Всего по состоянию на 12 сентября в городе от гриппа привито почти 340 тыс. человек
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Почти 14 тыс. человек прошли вакцинацию от гриппа в мобильных пунктах у станций московского метро. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В столице продолжается активная предсезонная вакцинация против гриппа. По состоянию на 12 сентября за счет всех источников финансирования в Москве привито более 339 тыс. человек, из которых в государственных медицинских организациях - более 262 тыс. человек, в том числе 65971 ребенок", - уточнили в управлении. Всего по состоянию на 12 сентября в городе от гриппа привито почти 340 тыс. человек.

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Здесь напомнили, что с 5 сентября возле ряда станций метро работают мобильные пункты, где можно также бесплатно привиться от гриппа. "За первую неделю работы мобильных прививочных пунктов привито почти 14 тысяч человек", - уточнили в управлении, добавив, что пока эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Москве спокойная - "показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин".

С 12 по 18 сентября мобильные пункты вакцинации будут работать у станций метро "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская".

С 19 по 25 сентября - у станций "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная", "Теплый Стан".

Сделать прививку против гриппа на мобильных прививочных пунктах можно по будням с 8:00 до 20:00 часов, в субботу - с 9:00 до 18:00 часов, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 часов. При этом при себе иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

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