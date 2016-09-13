Движение транспорта открылось по новой эстакаде на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новая эстакада на юго-востоке Москвы, которая обеспечит бессветофорное движение по прямому ходу Волгоградского проспекта на пересечении с Волжским бульваром, открылась для движения транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня сдается эстакада на Волгоградском проспекте в районе Волжского бульвара - достаточно серьезный и важный объект, который улучшит движение в Юго-Восточном административном округе", - сказал мэр.

Во вторник также был открыт первый в Москве винчестерный тоннель на улице Народного Ополчения. "Поздравляю, Москва стала более быстрой и мобильной", - сказал Собянин.

Реконструкция Волгоградского проспекта в районе пересечения с Волжским бульваром позволила увеличить пропускную способность этого транспортного узла на 20-25% и существенно улучшить транспортную доступность районов Текстильщики, Кузьминки, Капотня и Жулебино. Съезд на бульвар и развороты организованы по боковым проездам и в подэстакадном пространстве со светофорным регулированием. Для перехода через Волгоградский проспект и Люблинскую улицу построено два подземных пешеходных перехода.