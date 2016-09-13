Ветхие пятиэтажки полностью снесут в четырех округах Москвы до конца года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московские строители планируют завершить отселение и демонтаж пятиэтажных домов "сносимых" серий в Северном, Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах до конца 2016 года. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, строители во вторник приступили к сносу очередной пятиэтажки первого периода индустриального домостроения серии 1605-АМ на Профсоюзной улице.

"В Юго-Западном административном округе из предусмотренного к сносу 271 дома на сегодняшний день снесено 254, что составляет 93,7% от планового задания", - отметил Бочкарев.

"Из них 94 дома снесены за счет средств бюджета города, а 160 домов демонтированы за счет средств инвесторов", - добавил он. После сноса дома на Профсоюзной улице всего в Москве останется демонтировать 98 "хрущевок" площадью более 375,2 тыс. кв. м.